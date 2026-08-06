Salud Pública reporta reducción en mortalidad infantil y estabilidad en virus respiratorios

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que durante la semana epidemiológica 29 se notificaron 36 muertes infantiles, lo que representa una disminución del 33.3 % en comparación con el período anterior, cuando se registraron 54 fallecimientos.

De estas, 7 correspondieron a mortalidad neonatal. En las últimas tres semanas, se reportaron 165 muertes infantiles, 20 menos que en el mismo período del año 2025, lo que equivale a una reducción del 10.81 %.

El acumulado de fallecimientos infantiles en lo que va del año asciende a 992, frente a los 1,093 registrados en 2025, lo que representa una disminución de 9.24 %, es decir, 101 muertes menos.

En cuanto a la mortalidad materna, el boletín reporta una muerte correspondiente a una mujer de nacionalidad haitiana.

Con este caso, el total acumulado del año es de 73 muertes maternas, de las cuales 39 corresponden a mujeres dominicanas, 32 a haitianas y 2 a otras nacionalidades.

Este indicador muestra una reducción del 28 % en comparación con los 101 casos reportados en el mismo período de 2025.

Dengue, malaria, cólera y leptospirosis

En el caso del dengue, fueron confirmados 11 nuevos casos, acumulando un total de 213 casos en lo que va del año 2026, con una tasa de incidencia de 3.46 por cada 100,000 habitantes.

El ministerio señaló que el período de mayor transmisión histórica ocurre habitualmente entre las semanas 30 y 45.

En este sentido, exhortó a la población prevenir y eliminar los criaderos de mosquitos, acción clave en la eliminación y prevención de la enfermedad.

Según el boletín semanal 29, de malaria no se confirmaron nuevos casos por lo que el acumulado se mantiene en 115 casos confirmados, lo que equivale a una reducción del 83 %, en comparación con los 673 casos del mismo período en 2025, situando su tasa de incidencia en 1.87.

Asimismo, el informe indica que, de leptospirosis se confirmó un nuevo caso, mientras que el acumulado del año se coloca en 253 casos confirmados, con una tasa de incidencia de 4.11.

Los casos de leptospirosis registrado en lo que va de año fueron principalmente en provincias con alta exposición a lluvias como Puerto Plata y Santo Domingo, de acuerdo al documento.

Con relación al cólera los reportes del año se mantienen en cero.

Afecciones respiratorias

El boletín también reporta que la incidencia de virus respiratorios mantiene un comportamiento estable.En el caso de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), se confirmaron 3 casos, siendo el SARS-CoV-2 el agente predominante.

Por otro lado, se registraron 6 casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), asociados a la co-circulación de los virus Influenza A (H3N2), Influenza A no subtipificable, Parainfluenza II y Parainfluenza III.