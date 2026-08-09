Asonafiss espera decisión del CNSS sobre aumento de cobertura de medicamentos ambulatorios

La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (Asonafiss) informó este domingo que esperará la respuesta del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) a las propuestas que ha presentado para mejorar las condiciones de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre ellos el incremento a 30,000 pesos la cobertura anual de medicamentos ambulatorios.

A través de una nota de prensa, el presidente de Asonafiss, Joel Rodríguez, explicó que la entidad actuará con prudencia y dará espacio al CNSS para conocer y analizar las solicitudes planteadas, entre ellas el aumento de la cobertura anual de medicamentos ambulatorios de 12,000 a 30,000 pesos, así como la posibilidad de que los fondos no utilizados no se pierdan al finalizar el año.

En ese sentido, indicó que Asonafiss desarrolla un proceso de consenso a nivel nacional para definir una agenda de acciones en defensa de los afiliados, que podría incluir movilizaciones y visitas a las sedes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

La organización sostuvo que su objetivo es lograr mejores coberturas y servicios para los trabajadores afiliados y reiteró que dará seguimiento a la respuesta de las autoridades antes de definir las próximas acciones.

Rodríguez también cuestionó los planteamientos sobre un eventual aumento de la cápita destinada a las ARS, al considerar que la prioridad debe ser mejorar las coberturas que reciben los afiliados antes de aumentar los recursos destinados a las administradoras.

Asonafiss reiteró que mantendrá abierta la vía institucional, pero advirtió que está preparada para continuar defendiendo los derechos de los afiliados mediante las acciones que considere necesarias.

Cobertura

El pasado 28 de julio, Asonafiss depositó una instancia ante el CNSS en la que solicitó aumentar de 12,000 a 30,000 pesos la cobertura anual de medicamentos ambulatorios, además de una reforma al Plan Básico de Salud.

La organización también advirtió que, si no recibía una respuesta a sus planteamientos, iniciaría un plan de movilizaciones que incluiría piquetes pacíficos frente a las sedes de las principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Máximo Calzado, explicó que la propuesta busca mejorar el acceso de los afiliados a los medicamentos prescritos y fortalecer las prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).