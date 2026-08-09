Inician estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en conductores accidentados

El presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (izq.) y el l ministro de Salud, Víctor Atallah (derecha), durante el acto de entrega de donación de 300 pruebas para la detección de sustancias psicoactivas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron un estudio nacional para determinar la presencia de sustancias psicoactivas en conductores involucrados en accidentes de tránsito que son atendidos en hospitales traumatológicos del país.

La investigación busca generar evidencia científica que permita conocer el posible impacto del consumo de estas sustancias en la siniestralidad vial y contribuir al diseño de políticas públicas dirigidas a reducir las lesiones y muertes asociadas a los accidentes de tránsito.

Donación de pruebas

Como parte de la iniciativa, la DNCD entregó al Ministerio de Salud Pública una donación de 300 pruebas para la detección de sustancias psicoactivas, insumos que serán utilizados durante la investigación para generar evidencia científica que contribuya al diseño de políticas públicas para reducir la morbimortalidad asociada a la siniestralidad vial.

Mediante una nota de prensa, ambas instituciones informaron que esta cooperación interinstitucional procura fortalecer la investigación científica y desarrollar estrategias de prevención sustentadas en evidencia.

El acto de entrega fue encabezado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, quienes reafirmaron el compromiso de ambas entidades de trabajar de manera coordinada en esta área.

Durante su intervención, Atallah destacó que la investigación permitirá comprender mejor las causas que pueden incidir en los accidentes de tránsito y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia.

"Nuestro compromiso es que las decisiones en salud pública estén respaldadas por la ciencia. Este estudio nos permitirá conocer mejor uno de los factores que pueden incidir en los accidentes de tránsito y diseñar estrategias más efectivas para proteger la vida de la población", expresó.

El ministro explicó que los resultados permitirán fortalecer la respuesta de la red nacional de trauma y orientar intervenciones dirigidas a disminuir los accidentes, las lesiones y las muertes asociadas a esta problemática.

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Ya inició en cinco hospitales

La viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista, informó que el estudio ya se encuentra en su fase operativa en cinco hospitales traumatológicos del país.

En estos centros se realiza la toma de muestras con el apoyo de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), como parte del proceso de recopilación de información para generar evidencia que permita orientar futuras intervenciones en materia de salud y políticas públicas en materia de salud y seguridad vial.

Asimismo, indicó que el estudio evaluará la presencia de sustancias psicoactivas en conductores involucrados en accidentes de tránsito, información que permitirá generar evidencia para fortalecer las estrategias nacionales de prevención y apoyar la toma de decisiones orientadas a disminuir la morbimortalidad asociada a la siniestralidad vial.

Cooperación institucional

Batista destacó que la iniciativa refleja la importancia de articular las capacidades de las instituciones públicas en torno a objetivos comunes y convertir la cooperación interinstitucional en resultados concretos para la ciudadanía.

"Además de la prevención y la persecución del tráfico ilícito de drogas, impulsamos acciones que fortalecen la investigación, la salud pública y la formulación de políticas sustentadas en evidencia", expresó.

La DNCD manifestó su interés en conocer los resultados de la investigación, al considerar que la información obtenida contribuirá a fortalecer las estrategias de prevención, orientar la toma de decisiones y promover políticas públicas más eficaces en beneficio de la seguridad vial y la salud de la población dominicana.