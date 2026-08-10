La preocupación vuelve a instalarse entre los familiares de pacientes ingresados en el nuevo hospital provincial Ramón Matías Mella, esta vez por las condiciones de higiene que, según denuncian, prevalecen en varias habitaciones del centro asistencial.

Ana González, familiar de una mujer que permanece hospitalizada, aseguró que la falta de personal de limpieza los ha obligado a tomar escobas y utensilios para higienizar por su propia cuenta el espacio donde se encuentra su pariente.

"Nosotros mismos hemos tenido que limpiar", expresó González, visiblemente preocupada por las condiciones en las que permanecen personas que necesitan un ambiente adecuado para recuperarse.

De acuerdo con su denuncia, el problema no se limita a una habitación. Afirmó que la suciedad, supuestamente,puede observarse en distintas áreas destinadas al internamiento y que, pese a los reclamos, las autoridades del centro de salud no se han acercado para ofrecer una explicación o presentar una solución.

Piden intervención del SNS

A esta queja se suman residentes de Dajabón, quienes consideran preocupante que un hospital nuevo, construido para mejorar la atención sanitaria de toda la provincia, presente deficiencias en un servicio tan esencial como la limpieza.

Los familiares solicitaron la intervención del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la dirección del hospital para aumentar el personal encargado de la higiene y garantizar condiciones dignas y seguras para los pacientes.

Hasta el momento de redactarse esta información, la administración del hospital Ramón Matías Mella no había ofrecido públicamente su versión sobre las denuncias.