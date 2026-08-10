Directora de hospital en Dajabón responde a denuncias de falta de higiene y anuncia más personal

La directora del Hospital Provincial Matías Ramón Mella, en Dajabón, doctora Ángela Arias Castro, rechazó este lunes que las condiciones de higiene denunciadas por familiares de pacientes respondan a una ausencia total de limpieza y atribuyó parte de la situación al manejo inadecuado de los desperdicios por parte de algunos usuarios.

La reacción de Arias Castro se produce luego de que circularan imágenes en las que una mujer aparece barriendo el espacio donde permanece ingresado un familiar. La escena provocó preocupación entre residentes en Dajabón, quienes cuestionaron que, en una infraestructura recién inaugurada, sean los propios acompañantes de los pacientes quienes tengan que limpiar algunas áreas.

Arias Castro explicó que el personal realiza labores de limpieza en horas de la mañana y de la tarde, pero señaló que algunas personas arrojan botellas, papeles y otros residuos al suelo, pese a que los baños y distintas áreas cuentan con zafacones.

"Podemos limpiar el hospital, pero si las personas no colaboran, en cualquier momento puede aparecer un área sucia antes de que el personal vuelva a pasar", sostuvo la funcionaria, quien llamó a pacientes y acompañantes a cuidar las instalaciones.

Aunque negó que el hospital se encuentre en condiciones de precariedad, reconoció que es necesario fortalecer el personal de limpieza. Informó que recientemente fueron incorporados nuevos empleados, incluidos dos hombres que serán capacitados en Mao, provincia Valverde, para manejar equipos destinados al aseo del centro.

Servicios todavía pendientes

La directora también respondió a las inquietudes relacionadas con el área de aislamiento y la unidad de hemodiálisis, dos servicios cuya puesta en funcionamiento continúa siendo esperada por la población fronteriza.

Sobre el área de aislamiento, aseguró que la situación está siendo solucionada y prometió informar cuando comience a recibir pacientes. En cuanto a la hemodiálisis, explicó que técnicos continúan realizando trabajos y ajustes para dejar lista la sala.

"Muy pronto va a estar funcionando", afirmó Arias Castro, aunque no ofreció una fecha concreta para su apertura.

La habilitación de esta unidad representa una esperanza para los pacientes renales de Dajabón, muchos de los cuales deben trasladarse a otros pueblos de la región para recibir tratamiento, enfrentando largos recorridos y gastos adicionales.

Aclara situación del apagón

La doctora Ángela Arias Castro también se refirió al apagón que recientemente afectó durante varias horas las operaciones del hospital. Explicó que el problema no se produjo por una avería en la planta eléctrica, sino en el sistema de transferencia de energía, presuntamente a causa de una descarga eléctrica.

Aseguró que el Servicio Nacional de Salud respondió al incidente y dispuso el envío de equipos para garantizar la continuidad de los servicios ante futuras interrupciones.

La directora pidió a la población proteger un hospital que, según expresó, cuenta con condiciones similares a las de centros ubicados en las grandes ciudades.

Sin embargo, las denuncias de los familiares mantienen abierta la preocupación sobre la higiene, la cantidad de personal disponible y la entrada en funcionamiento de servicios esenciales. Mientras la dirección solicita mayor colaboración ciudadana, los usuarios esperan que el nuevo hospital pueda responder plenamente a las necesidades de una provincia que durante años reclamó una atención sanitaria digna.