Red pública atendió a 276 participantes de los Juegos Centroamericanos

Los hospitales de la red pública atendieron a 276 atletas, técnicos, oficiales y otros participantes acreditados durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, unos servicios médicos cuyo costo superó los RD$10 millones y fue asumido íntegramente por el Estado dominicano, informó el Servicio Nacional de Salud (SNS) en una nota de prensa divulgada este miércoles.

Las lesiones traumáticas deportivas constituyeron el principal motivo de atención durante la justa, celebrada entre el 24 de julio y el 8 de agosto. Antes del inicio de los Juegos, el SNS había preparado una red de más de 40 hospitales para responder a las emergencias relacionadas con el evento.

Atención en hospitales

El mayor volumen de pacientes se concentró en el Hospital General Clínico y Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que recibió 154 personas.

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Otros ocho atletas fueron atendidos en el Hospital Ciudad Juan Bosch y un paciente fue trasladado por vía aérea hasta el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora.

Según el SNS, aproximadamente el 90 % de las asistencias realizadas en esos centros correspondió a lesiones traumáticas deportivas.

Procedimientos odontológicos

Otra parte importante de las atenciones no estuvo relacionada con traumatismos.

Una Unidad Móvil Odontológica instalada en la Villa Centroamericana atendió a 91 pacientes, a quienes se practicaron un total de 637 procedimientos, entre ellos profilaxis, restauraciones, aplicaciones de flúor, recubrimientos pulpares, raspajes periodontales, cirugías dentales y eliminación de cálculo dental.

En la región Norte fueron atendidas otras 22 personas: 14 en los hospitales José María Cabral y Báez y Provincial Bella Vista, en Santiago; siete en el Ricardo Limardo, de Puerto Plata, y una en el Toribio Bencosme, en Espaillat.

En esos centros, el 68.2 % de las consultas estuvo relacionado con lesiones traumáticas, mientras que el 31.8 % correspondió a otras condiciones médicas.

Los pacientes que necesitaron evaluaciones complementarias tuvieron acceso a análisis de laboratorio, radiografías, sonografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, de acuerdo con su condición clínica.

El director del SNS, Julio Landrón, indicó que todas las atenciones fueron ofrecidas gratuitamente y cifró en más de RD$10 millones el costo asumido por el Estado. El organismo, sin embargo, no ofreció un desglose de ese monto por hospital, procedimiento, medicamentos, estudios diagnósticos o tipo de paciente.

Antes de los Juegos, el SNS había anunciado que más de 500 médicos participarían en el operativo sanitario y que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar funcionaría como principal centro de referencia para las emergencias de mayor complejidad.