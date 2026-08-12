Incort identifica retos para ampliar los trasplantes en República Dominicana

Autoridades de salud junto a participantes del acto conmemorativo por el 28 aniversario del Incort. ( FOTO CEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT). )

Recuperar el trasplante cardíaco, desarrollar programas para pulmón e intestino y evitar que pacientes pediátricos tengan que viajar al extranjero para recibir trasplantes hepáticos son algunos de los principales retos que enfrenta República Dominicana en esta área, según el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort).

Los desafíos fueron expuestos por el director del Incort, José Juan Castillos Almonte, durante el acto conmemorativo del 28 aniversario de la institución, en el que destacó los avances alcanzados por el país, pero también las áreas que requieren mayor desarrollo para ampliar las opciones disponibles para los pacientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-183948-1cc38b7a.jpeg Director del Incort, José Juan Castillos Almonte durante acto. (FOTO CEDIDA POR EL INCORT)

Castillos Almonte señaló, además, la necesidad de garantizar la disponibilidad de córneas, fortalecer la cobertura de los trasplantes por parte de la seguridad social y mejorar la coordinación hospitalaria.

El planteamiento se produce en un país que, según las estadísticas oficiales del Incort, acumula 4,991 trasplantes realizados entre 1972 y 2024.

La actividad de trasplantes incluye procedimientos de distintos tipos. Solo entre enero y noviembre de 2024 se realizaron 38 trasplantes renales de donantes fallecidos y 48 de donantes vivos, además de 135 trasplantes de córnea, cuatro de médula ósea, uno de páncreas, uno de hígado y uno de piel, de acuerdo con datos divulgados por el organismo.

Historia del trasplante

La historia del trasplante en República Dominicana se remonta a décadas antes de la creación del Incort. Castillos Almonte recordó que los primeros trasplantes de córnea se realizaron a finales de la década de 1960 y que el primer trasplante renal exitoso tuvo lugar el 23 de diciembre de 1986 en el Hospital José María Cabral y Báez, en Santiago.

En 1987 fue creado el primer programa de trasplante renal en el Hospital Salvador B. Gautier. Once años después, la Ley 329-98 creó el Incort y estableció las bases para la organización y coordinación del Sistema Nacional de Donación y Trasplante.

A juicio de Castillos Almonte, los avances alcanzados deben servir de base para ampliar las capacidades del sistema y atender nuevas necesidades.

Entre los desafíos, el funcionario destacó particularmente la necesidad de que los pacientes pediátricos que requieren un trasplante hepático no tengan que salir del país para recibirlo, así como recuperar el trasplante cardíaco y desarrollar programas de pulmón e intestino.

También llamó a fortalecer la donación como una práctica de solidaridad y a mejorar la coordinación entre los centros hospitalarios.

Donación como oportunidad de vida

Durante el acto, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, resaltó que el impacto de la donación se refleja en las personas que han podido continuar sus vidas gracias a la decisión de otras de donar.

Reconocimientos y futuro

"Más que los años, es toda la historia de nuevas vidas, de personas que siguieron caminando gracias a muchas personas que decidieron hacer la donación", afirmó Atallah, quien dijo estar registrado como donante.

La conmemoración, denominada "28 años Sembrando Esperanza, porque la vida florece cuando decides donar", reunió a autoridades del sector salud, profesionales de la medicina, coordinadores de trasplantes e invitados especiales.

Como parte de la actividad fue presentado el documental "Legado de Vida: Los rostros del trasplante. La historia de quienes hicieron posible el trasplante en República Dominicana", que recoge la evolución de esta práctica médica y a sus principales protagonistas.

El Incort también reconoció a los doctores Fernando Morales y José del Carmen Caraballo por sus aportes al desarrollo de la donación y el trasplante de órganos en el país.

Al conmemorar sus 28 años, el instituto planteó que el siguiente paso es continuar fortaleciendo el sistema nacional de trasplantes y ampliar las alternativas disponibles para los pacientes que requieren un órgano, tejido o célula.

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