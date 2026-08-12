SNS afirma que más de la mitad de las camas de hospitales públicos están disponibles cada día

Área de hospitalización con camas disponibles para pacientes. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL SNS )

Más de la mitad de las camas de hospitalización de la red pública dominicana permanecen disponibles diariamente, según datos ofrecidos este miércoles por el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, quien situó en alrededor de 43 % la ocupación hospitalaria y en 71 % la correspondiente a las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En números absolutos, el funcionario aseguró que los centros públicos disponen cada día de más de 2,500 camas convencionales y alrededor de 50 camas de UCI para recibir pacientes.

Las cifras suponen un nivel relativamente amplio de disponibilidad dentro del sistema público. Sin embargo, los porcentajes divulgados por el SNS requieren una precisión: si la ocupación promedio es de 43 %, matemáticamente la disponibilidad rondaría el 57 %, aunque el organismo la presenta de manera más conservadora como superior al 53 %.

El SNS tampoco especificó en su comunicación el número total de camas habilitadas utilizado para realizar el cálculo.

Landrón atribuyó estos niveles a las inversiones realizadas desde 2020 en infraestructura, equipos médicos, tecnología, digitalización y ampliación de servicios especializados.

Durante el operativo de Semana Santa de este mismo año, el SNS había informado que tenía disponibles más de 2,000 camas hospitalarias y 165 camas de UCI, aunque aquella cifra correspondía específicamente al dispositivo preparado para el feriado y, por tanto, no constituye necesariamente una medición comparable con el promedio divulgado ahora.

Recuperarán área infantil del Darío Contreras

Uno de los anuncios concretos realizados por Landrón fue la intervención del área de *Ortopedia Infantil del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, que, según el SNS, permanece cerrada desde 2018.

El funcionario no precisó cuándo comenzarán los trabajos, cuánto costarán ni en qué fecha se proyecta reabrir el área.

El dato plantea además una particularidad: la página institucional del Darío Contreras mantiene actualmente dentro de su cartera la Traumatología y Ortopedia Pediátrica, con consultas dirigidas a niños y adolescentes de lunes a viernes.

El comunicado del SNS no aclara si el cierre desde 2018 corresponde específicamente al área física de internamiento pediátrico, mientras consultas y otros servicios han continuado funcionando.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-102316-am-dd4dadcc.jpeg Camas de hospitalización en un centro de salud de República Dominicana. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL SNS)

Landrón también aseguró que se han reducido significativamente las estancias prolongadas en el Darío Contreras.

Según el funcionario, pacientes que anteriormente podían permanecer hasta *tres meses hospitalizados esperando un procedimiento pueden actualmente ser intervenidos y recibir el alta en aproximadamente cuatro días, dependiendo de su condición clínica. El SNS no acompañó esa comparación con estadísticas sobre estancia hospitalaria promedio de años anteriores y de 2026.

Más de 25 millones de servicios

Como parte de su balance, el director del SNS indicó que la red pública ofreció más de 25 millones de servicios durante el primer semestre de 2026.

La cifra coincide con un informe divulgado en julio por la institución, que contabilizó exactamente 25,395,290 servicios especializados entre enero y junio, presentados por el organismo como un récord para un primer semestre.

Landrón sostuvo que representan más de diez millones de servicios adicionales respecto de 2019 y aprovechó la presentación de los datos para responder indirectamente a antiguos gestores del sistema sanitario, a quienes invitó a recorrer los hospitales y comparar sus condiciones actuales con las existentes años atrás.

El funcionario afirmó que el Gobierno continuará las inversiones en infraestructura, equipamiento, tecnología y personal de la red pública.