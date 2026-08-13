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Alimentos procesados y habitos saludables
Alimentos procesados y habitos saludables

Autoridades instan a la población a prevenir enfermedades crónicas evitando alimentos procesados

El Ministerio de Salud explica que una alimentación saludable y hacer ejercicios son factores claves para gozar de buena salud

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    Autoridades instan a la población a prevenir enfermedades crónicas evitando alimentos procesados
    Imagen referencial de alimentos saludables. (SHUTTERSTOCK)

    Autoridades sanitarias alertaron este jueves sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alimentos procesados y grasas saturadas y llamaron a la población a adoptar hábitos saludables para prevenir enfermedades crónicas

    La recomendación del Ministerio de Salud Pública surge a propósito del Día del Nutricionista en Latinoamérica, celebrado el pasado 11 de agosto.

    • El organismo explicó, mediante una nota de prensa, que mantener una dieta saludable y realizar ejercicios son factores clave para prevenir la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las afecciones cardiovasculares.
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    Factores de riesgo

    Asimismo, agregó que el consumo excesivo de sal, grasas saturadas y alimentos procesados puede contribuir al aumento de peso corporal, lo que puede complicar o derivar en presión arterial alta, debido a que el sobrepeso incrementa la carga sobre el corazón y los vasos sanguíneos.

    Entre otros factores que inciden negativamente en la salud, el ministerio mencionó el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco y el estrés crónico.

    • Ante esta situación, Salud Pública recomendó mantener una alimentación saludable que incluya diariamente vegetales, verduras, carnes magras o fuentes de proteína y carbohidratos complejos.
    • También aconsejó beber suficiente agua, dormir adecuadamente y cumplir con las horas de descanso recomendadas, además de cuidar la salud mental.
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