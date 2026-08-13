Salud Pública reporta tres nuevas muertes maternas y eleva a 76 el acumulado

En la semana 28 solo se reportó una muerte materna. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que durante la semana epidemiológica 29 se registraron tres muertes maternas, con lo que el acumulado nacional asciende a 76 defunciones.

Según el informe, las tres fallecidas tenían entre 26 y 30 años. Dos eran de nacionalidad dominicana y una haitiana.

Los casos se registraron en las provincias Santo Domingo, con dos defunciones, y La Romana, con una.

El Ministerio indicó que, del total de defunciones, predominan las de nacionalidad dominicana, con un 55.26 % (42 casos), seguidas por las haitianas, con un 42.11 % (32 casos).

El pasado boletín 28 solo se reportó una muerte correspondiente a una mujer de nacionalidad haitiana.

El ministerio explicó que la vigilancia de la muerte materna es un proceso continuo y sistemático, que busca identificar, notificar, analizar y responder ante cada fallecimiento materno para comprender sus causas, evaluar su evitabilidad y orientar acciones de prevención.

Casos de enfermedades

En otro orden el Ministerio de Salud indicó que, se han confirmado dos casos positivos de dengue, el acumulado a la fecha es de 224 casos confirmados, encontrándose, según las autoridades, dentro del rango esperado para la temporada.

Las autoridades de salud enfatizaron en que la eliminación de criaderos de mosquitos en los hogares y entornos comunitarios sigue siendo la estrategia preventiva más eficaz para contener el vector transmisor.

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En cuanto a la malaria, las autoridades no reportaron nuevos casos esta semana por lo que el acumulado es de 126 casos notificados, manteniendo una reducción del 82%, en comparación con los 687 casos del mismo período en 2025, situando su tasa de incidencia en 1.98.

En cuanto a leptospirosis, el organismo indicó que se confirman dos nuevos casos esta semana. El acumulado del año se coloca en 260 casos, con una tasa de incidencia de 4.09.

Sin embargo, el cólera se mantiene con cero reportes este año.

Sobre el monitoreo de virus respiratorios, el boletín indica un comportamiento estable y bajo control, manteniéndose dentro de la zona de éxito del corredor endémico, identificándose la circulación de cuatro casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 en la SE-30.

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