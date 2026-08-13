SNS y CMD acuerdan fortalecer seguridad hospitalaria y distribución de especialistas

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, junto al presidente del Colegio Médico Dominicano, durante la reunión en la que abordaron temas relacionados con la seguridad y la la distribución de especialistas en la Red Pública de Salud. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL SNS )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró que cada Centro de Primer Nivel de Atención cuenta con un médico asistente responsable de supervisar sus actividades, una afirmación que contrasta con las denuncias realizadas este año por la Fuerza del Pueblo, que sostiene que cerca del 60 % de esos establecimientos funciona únicamente con médicos pasantes.

El tema fue abordado durante una reunión entre el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, y representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), en la que ambas instituciones discutieron además el cumplimiento de la jornada laboral de los médicos, las condiciones en que se desarrolla la pasantía de ley, la seguridad hospitalaria y la distribución de especialistas en la Red Pública de Salud.

La situación de los médicos que realizan la pasantía obligatoria se ha convertido en uno de los puntos de discusión sobre la capacidad de respuesta del primer nivel de atención.

En marzo, el secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, afirmó que alrededor del 60 % de los centros de primer nivel era atendido únicamente por médicos pasantes y que solo una reducida proporción disponía de especialistas en medicina familiar. La organización opositora utilizó esos datos para cuestionar la política gubernamental de atención primaria.

Meses antes, al presentar su balance del sistema sanitario de 2025, Alvarado había colocado la proporción en un 59 % de las Unidades de Atención Primaria dirigidas por pasantes, frente a apenas un 5 % con médicos de familia.

El señalamiento del SNS de que cada establecimiento dispone de un "médico asistente" plantea ahora una diferencia concreta entre ambas versiones que no queda resuelta únicamente con el comunicado: la institución no detalló cuántos médicos asistentes existen actualmente, cómo están distribuidos ni si permanecen presencialmente durante toda la jornada de funcionamiento de los centros.

Pasantía médica

También se abordó el cumplimiento de las normativas correspondientes a la pasantía médica de ley, con énfasis en garantizar que los médicos pasantes desarrollen sus funciones en condiciones laborales adecuadas y en establecimientos que cuenten con las condiciones necesarias para su desempeño.

El titular del SNS explicó que la institución continuará trabajando en la preparación y mejora de los espacios destinados a los pasantes, así como en una distribución adecuada de estos profesionales en los diferentes servicios, incluyendo las áreas de emergencia.

En ese sentido, precisó que cada Centro de Primer Nivel de Atención cuenta con un médico asistente responsable del desempeño de las actividades que se desarrollan en estos establecimientos, en consonancia con el fortalecimiento de la Atención Primaria impulsado por el SNS.

Te puede interesar Colegio Médico exige garantías laborales antes de ampliar horarios en centros de salud

Más de 4,000 miembros

La seguridad en los establecimientos de salud fue otro de los puntos centrales tratados durante la reunión.

El doctor Landrón informó que durante los primeros seis meses de su gestión frente al SNS se elevó a más de 4,000 la cantidad de miembros de seguridad hospitalaria designados para fortalecer la protección de pacientes, familiares y colaboradores de la Red Pública, siendo esta una cifra histórica.

Como parte de los acuerdos, el SNS y el Colegio Médico trabajarán en conjunto en la definición de un área priorizada para implementar un plan piloto de seguridad.

La iniciativa contempla la aplicación de protocolos que permitan evaluar resultados y, a partir de las experiencias obtenidas, ampliar las medidas a otros establecimientos a nivel nacional.

Durante el encuentro también se acordó mantener los canales de comunicación abiertos y agotar los mecanismos de diálogo y verificación antes de realizar llamados a paralizaciones de servicios en las diferentes regiones o provincias.

Evaluarán especialistas

Otro de los aspectos abordados fue la disponibilidad de médicos especialistas en los diferentes establecimientos de la Red Pública.

Mediante una nota de prensa, Landrón explicó que el SNS realiza levantamientos de las necesidades de personal y verifica las nóminas para identificar posibles debilidades en la cobertura de especialistas.

Cuando se detecten profesionales que no estén asistiendo a los centros donde fueron designados, se procederá a solicitar su incorporación para garantizar la prestación de los servicios.

En los establecimientos donde exista una necesidad comprobada de personal, el SNS evaluará las designaciones correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.