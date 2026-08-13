Los pediatras dominicanos insisten en la necesidad de mantener el esquema de vacunación

Un niño recibe una vacuna oral durante una jornada. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Sociedad Dominicana de Pediatría manifestó este miércoles que, aunque respeta las decisiones que otros países adoptan respecto a sus esquemas de vacunación, mantiene su respaldo firme e irrestricto a los lineamientos de vacunación en el país emitidos por la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas del Ministerio de Salud Pública.

El gremio explicó que las recomendaciones de vacunación en el país se fundamentan en evidencia científica de mayor rigor establecida por comités de expertos internacionales y locales, y corresponden a la realidad epidemiológica y las necesidades sanitarias de la población infantil dominicana.

La sociedad respondió así a las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos en el país manifestando el apoyo del Gobierno estadounidense a la expansión en República Dominicana de la agenda Make America Healthy Again (MAHA), y que propone revisar el esquema de vacunación infantil, además de estudiar la relación entre químicos y autismo.

Aunque aseguran que respetan los protocolos de cada país, los galenos sostuvieron que las políticas de inmunización varían según el perfil epidemiológico de cada nación.

"Respetamos las decisiones soberanas que otros estados adopten respecto a sus esquemas de vacunación; sin embargo, reafirmamos que el programa nacional responde a criterios técnicos validados para el contexto propio" Sociedad Dominicana de Pediatría “

Exhortaron a los profesionales de la salud a orientar de forma clara y oportuna a los padres, madres y tutores sobre el elevado perfil de seguridad, eficacia y valor preventivo de las vacunas.

Esquema de vacunación infantil en el país

El esquema de vacunación en el país está justificado en datos que arroja la vigilancia epidemiológica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), según explicó la directora de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV) de Salud Pública, Aída Lucía (Luchy) Vargas.

En una entrevista a Diario Libre en 2025, la doctora Vargas precisó que, en el esquema público, la primera vacuna que se aplica en los recién nacidos es la BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) y la hepatitis B.

Estos biológicos se administran entre las primeras 72 horas de vida, para disminuir el riesgo de tuberculosis y la transmisión vertical de madre a hijo de la hepatitis B.

Sostuvo que, a los dos meses, se aplica la pentavalente para proteger de difteria, tétanos, tosferina, meningitis y hepatitis. Además, la vacuna neumococo contra la neumonía y la otitis.

A los cuatro meses se aplica la rotavirus, para disminuir la deshidratación severa por esa causa.

Indicó que, a los seis meses, se aplica la tercera dosis de pentavalente; al año, la SRP (sarampión, rubéola y paperas) y el refuerzo de neumococo.

El primer refuerzo de difteria, tétanos, tos ferina y polio se inyecta a los 18 meses; este refuerzo es una cuarta parte de la dosis. Y a los cuatro años se aplica el segundo refuerzo.

Según explicó Vargas, de 9 a 14 años se vacuna contra Virus de Papiloma Humano (VPH) y se coloca un refuerzo de difteria y tétanos. Ante estos padecimientos, precisó que no hay inmunidad permanente, por lo que después de las cinco dosis, cada 10 años se administra un refuerzo.

La doctora indicó que al esquema de inoculación se incluyó la vacuna contra el VPH a niños de 9 a 14 años, cuando anteriormente solo se aplicaba en las hembras.

La agenda MAHA

La agenda Make America Healthy Again (MAHA) es una estrategia de salud de los Estados Unidos que busca combatir el aumento de las enfermedades crónicas infantiles.

A finales de julio, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana comunicó que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., respaldó la iniciativa de la embajadora Leah Campos de expandir la agenda MAHA al país.

De acuerdo con el comunicado, el secretario compartió el interés de la embajadora en el enfoque del Dr. Ernesto Fadul sobre el tratamiento del autismo mediante suplementos naturales y los informes anecdóticos de resultados positivos, por lo que sugirió un estudio exhaustivo.

Entre las acciones que impulsa MAHA, propone la revisión del esquema de vacunación infantil y estudiar las lesiones asociadas a las vacunas. Desde 1986 a la fecha, el número de vacunas recomendadas pasó de tres a 29, según el informe.

Conforme a la agenda MAHA, es necesario revisar los niveles de fluoruro en el agua potable, tomando en cuenta estudios que advierten sobre posibles riesgos asociados a su consumo.

Además, sostiene que es necesario revisar la prescripción de antidepresivos, estimulantes para el TDAH, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo en menores, ante el planteamiento de que existe una sobremedicación infantil.