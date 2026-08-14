Casos de leptospirosis bajan en las últimas semanas, pero el acumulado aumenta respecto a 2025

Personas con los pies sumergidos en el lodo y el agua sucia que corre por una cañada tratan de limpiar y secar sus pertenencias en Baní, provincia Peravia, luego de fuertes lluvias. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Los casos de leptospirosis muestran una tendencia descendente en las últimas semanas en la República Dominicana, según el boletín del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 30 de 2026. Durante esa semana se notificaron dos casos confirmados, ambos procedentes de la provincia de Santo Domingo.

Sin embargo, aunque la notificación reciente presenta una disminución, el acumulado de casos confirmados este año registra un incremento significativo respecto al mismo período de 2025.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la SE-30 de 2026, en el país se han confirmado 260 casos de leptospirosis hasta esa semana. En contraste, para la SE-30 de 2025 se habían confirmado 30 casos mediante pruebas de laboratorio, de un total de 274 casos sospechosos notificados a las autoridades sanitarias.

La diferencia representa un aumento de 230 casos y un incremento de aproximadamente 766.7 % en los casos confirmados acumulados al comparar ambos períodos.

En el boletín de 2025, la incidencia acumulada de los casos sospechosos era de 4.42 por cada 100,000 habitantes, mientras que la incidencia acumulada de los casos confirmados se situaba en 0.49 por cada 100,000 habitantes.

San José de Ocoa fue la provincia con mayor incidencia acumulada de casos sospechosos en 2025, con 27.79 casos por cada 100,000 habitantes.

En el informe correspondiente a 2026, el Ministerio de Salud Pública señala que, pese al elevado acumulado, durante las últimas semanas se observa una tendencia descendente en la notificación de casos. La distribución semanal muestra fluctuaciones, con períodos de aumento y disminución y un pico de casos alrededor de la SE-19.

Medidas oficiales

Las autoridades sanitarias explican que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica con potencial epidémico, especialmente después de períodos de lluvias intensas, y es causada por bacterias del género Leptospira.

Ante el comportamiento de la enfermedad, el Ministerio de Salud Pública exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene, evitar el contacto con aguas potencialmente contaminadas y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de fiebre y dolor en las pantorrillas, entre otros síntomas asociados a la enfermedad.

Asimismo, las autoridades informaron que mantienen de manera continua las labores de prevención y vigilancia epidemiológica, con el propósito de garantizar la detección temprana de los casos y contribuir al control de la transmisión.

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