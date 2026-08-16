Enfermedades de Crohn y Colitis: los tratamientos pueden superar los RD$300 mil al mes

Diógenes Cruz, presidente de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria de Crohn y Colitis Ulcerativa, en Santiago. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

En Santiago un total de 115 pacientes con enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerativa permanecen fuera del Programa de Medicamentos de Alto Costo, mientras otros -que ya forman parte del esquema- enfrentan dificultades para recibir a tiempo los tratamientos biológicos que necesitan, de acuerdo con Diógenes Cruz, presidente de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria de Crohn y Colitis de la Región Norte (Fundenicc).

Cruz explicó a Diario Libre que la organización reúne a 410 pacientes y que el costo de los tratamientos constituye una de las principales dificultades para quienes deben adquirirlos por cuenta propia.

Según detalló, algunos medicamentos biológicos pueden representar un gasto de hasta 360,000 pesos mensuales, mientras los tratamientos convencionales pueden requerir entre 50,000 y 60,000 pesos al mes, además del costo de estudios y otros procedimientos médicos.

Consecuencias de la falta de acceso a medicamentos

Cruz sostuvo que actualmente esos pacientes, que no han podido ingresar al Programa de Medicamentos de Alto Costo, pueden comprometer tanto su estabilidad de salud como su capacidad para trabajar, estudiar y desarrollar actividades cotidianas.

"Una muerte segura, crisis de no poder trabajar, de no poder estudiar, de no poder hacer actividades diarias y de vivir", expresó al describir las consecuencias que, desde su perspectiva como representante de los pacientes, puede tener la falta de acceso oportuno a los medicamentos.

El papel de Fundenicc

Uno de los principales reclamos de Fundenicc está relacionado con los pacientes que todavía no han podido incorporarse al Programa de Medicamentos de Alto Costo. Cruz explicó que anteriormente eran 109 las personas en esa situación y la cifra aumentó a 115 pacientes.

"No han podido entrar al programa de Alto Costo", dijo al referirse a ese grupo de pacientes. La fundación también intenta cubrir lo que el sistema no alcanza. Mientras los pacientes esperan una respuesta institucional, Fundenit desarrolla actividades para ayudar a quienes no pueden costear sus medicamentos.