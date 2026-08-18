Academia de formación en salud aboga por personal sanitario más capacitado en el país

El rector general de Aifoprocs, doctor Christophe Doumpa, acompañado de Isidra Heredia, directora de la institución en Yamasá. Entregan el certificado a una de las graduandas. ( FOTO CEDIDA POR AIFOPROCS )

La Academia Internacional de Formación Profesional en Ciencias de la Salud (Aifoprocs) abogó este martes por que el personal sanitario esté técnicamente preparado, consciente de su responsabilidad y comprometido con una atención humana y científica.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el rector de la institución, Christophe Doumpa, durante el acto de graduación del Curso Técnico en Auxiliar de Enfermería 2026, que contó con la presencia de representantes de instituciones oficiales del sector salud, organizaciones comunitarias y miembros de la sociedad civil.

En la ceremonia recibieron sus certificados 19 graduandas, quienes, tras completar su programa académico, aprobaron el Examen Único del Ministerio de Salud Pública. El resultado representó una efectividad de 19 aprobadas de un total de 20 participantes presentadas por la institución.

"Este resultado representa un motivo de legítima satisfacción y, a la vez, una gran responsabilidad. Demuestra que, cuando la enseñanza se fundamenta en la disciplina, la preparación científica y la evaluación rigurosa, los resultados hablan por sí mismos", enfatizó el doctor Doumpa al dirigirse a las graduadas.

El rector exhortó a las nuevas profesionales a mantener una actualización continua y a ejercer con empatía. "Cada vez que estén frente a un paciente, estarán ante un ser humano que deposita parte de su seguridad, su dignidad y su esperanza en sus conocimientos y en sus manos", expresó.

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Expansión académica

Durante la actividad, Doumpa informó que el programa de formación en Auxiliar de Enfermería se imparte actualmente en las comunidades de La Caleta, Yamasá, Navarrete y Andrés, en Boca Chica. Asimismo, anunció una próxima expansión hacia la región Este, con la apertura de una sede en Punta Cana.

Para obtener información sobre la oferta académica, las personas interesadas pueden contactar a la institución vía WhatsApp al 809-634-4986 o acudir a su sede, ubicada en la Plaza Gazcue, suite 402, cuarto nivel, en la avenida Máximo Gómez, frente a UTESA.

El acto contó, además, con la intervención de Kirsys Féliz, en representación de Yolanda Saturria, directora del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública.

Las palabras de agradecimiento, en representación de la promoción, estuvieron a cargo de la graduada Anllely Sánchez Vicioso.