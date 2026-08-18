Landrón afirma que no existe desempleo médico, sino una "supernumeraria" cantidad de profesionales

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Ante los cuestionamientos sobre los desempleos que existen entre los médicos, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón De La Rosa, aseguró que no existen tales desempleos, sino que, al contrario, lo que hay es una "supernumeraria" de galenos en el país.

Esto debido, según expresó, a que las universidades continúan graduando profesionales en grandes cantidades, razón por la cual él exhorta a los profesionales de la salud a especializarse para enfrentar esa situación.

"No es un desempleo. Lo que pasa es que hay una supernumeraria cantidad de médicos por las universidades que no paran de sacar profesionales. Invitamos a los médicos a hacerse especialistas, a hacer su especialidad.", expresó el director ejecutivo del SNS.

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Recuperación de hospitales

Por otro lado, el doctor Landrón agregó que durante los seis años que lleva el actual gobierno se han recuperado más de 118 hospitales que, según él, estaban "decrépitos y afuncionales".

"Decirle que hoy día el sistema de salud a nivel nacional ha dado pasos agigantados. Hay una diferencia grande en lo que era el sistema de salud hace unos años atrás, y en estos seis años ustedes lo pueden ver en toda la geografía nacional, donde se han recuperado más de 118 hospitales que encontramos nosotros totalmente decrépitos, prácticamente afuncionales", indicó.

Afirmó que hoy en día estos hospitales tienen una infraestructura en condiciones dignas, con equipamiento total y, además, con los recursos humanos necesarios.

Además de esto, dijo que también en estos últimos seis años el Servicio Nacional de Salud ha designado más de 7 mil médicos y se han designado más de 4 mil 700 enfermeras hasta hace unos 5 o 6 meses.

"Y en estos últimos meses, y hoy que también nosotros integramos más de 700 enfermeras, tenemos ya casi 6.000 enfermeras de las 24.000 que tenemos en el sistema público de salud que han ingresado al sistema a través de estos primeros seis años de gobierno del presidente Luis Abinader", dijo.

Citó como ejemplo a la provincia de Elías Piña, donde solamente había un solo cirujano. Hoy ya tiene más de tres cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos, pediatras.

"Y hemos ido enviando a toda la geografía nacional esa estructura importante para poder nosotros continuar fortaleciendo esta área", explicó.

Estas declaraciones fueron emitidas por el doctor Landrón la mañana de este martes en el Hotel Plaza Crowne de la capital, luego de su participación en la apertura del taller para el abordaje integral del control prenatal en atención primaria del Ministerio de Salud Pública.