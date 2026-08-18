Movimientos médicos dicen que la situación sanitaria del país es "calamitosa"

Senén Caba, al centro, fungió como vocero de 16 movimientos gremiales que agrupan a médicos del CMD. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de 16 movimientos médicos, encabezados por expresidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y profesionales independientes, denunciaron este martes la situación que atraviesa el sector salud, al tiempo que cuestionaron la gestión de la actual Junta Directiva Nacional de ese gremio.

En el marco del 135 aniversario de la fundación del CMD, los representantes calificaron de "calamitosa" la situación sanitaria del país y denunciaron una supuesta campaña de persecución contra los médicos que, según afirmaron, incluye desvinculaciones, amenazas de cancelaciones, traslados involuntarios y violaciones de acuerdos.

"Denunciamos al país y con este a toda la comunidad médica nacional la penosa situación por la que atraviesa nuestro sector de clase en medio de una campaña de persecución que incluye desvinculaciones, amenazas de cancelaciones, traslados involuntarios y compulsivos, violaciones reiteradas a acuerdos, desempleo rampante, imposiciones de horarios arbitrarios", expresó Senén Caba, pasado presidente del CMD, quien fungió como vocero.

También señaló el deterioro y abandono de las estructuras sanitarias en los distintos niveles de atención.

"Como corolario de todo esto, el cruel estado y abandono de las estructuras sanitarias, tanto de primer como de segundo y tercer nivel en toda la geografía nacional", dijo.

Cuestionan remodelación del local del CMD

Los movimientos también arremetieron contra la actual Junta Directiva del CMD por el proceso relacionado con la intervención del local nacional del gremio.

Afirmaron que la Dirección del Colegio estaría promoviendo el desmantelamiento de la sede sin ofrecer explicaciones suficientes sobre el proyecto, particularmente respecto al monto de la obra, el tipo de concurso realizado y quién estaría a cargo de su ejecución.

"Todo es un misterio, todo es un silencio sepulcral ante la menor inquisición de esta obra. Un fraude", denunció Caba.

Ante esta situación, llamaron a los médicos colegiados a rechazar lo que calificaron como un "contubernio" entre las autoridades del CMD y el Gobierno.

Demandaron, además, "nombramientos reales, no ficticios", el cese de la supuesta represión por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS) y transparencia sobre el manejo de los recursos económicos del gremio.

Llaman a los médicos a reflexionar

Los representantes plantearon que la Semana del Médico debe servir para evaluar las acciones de la dirigencia gremial y preparar nuevas jornadas de lucha.

"Que la Semana del Médico sea una semana para la reflexión y acumulación de fuerzas para las luchas venideras", manifestó Caba.

En ese contexto, los médicos cuestionaron la actitud asumida por la dirigencia del CMD frente a la promulgación del nuevo Código Penal y la Ley 74-25, al considerar que esta última coloca a los médicos en una situación de vulnerabilidad.

"Reflexionar de cómo fue posible mantener una actitud pasiva, contemplativa, mientras la mayoría de los médicos reclamaban una actitud más beligerante ante la promulgación del Código Penal, la Ley 74-25 que hoy nos arrincona y nos pone entre la espada y la pared", resaltó Caba.

También criticaron el manejo del expediente relacionado con un supuesto desfalco en los planes sociales del gremio, afirmando que a los médicos afectados se les han ofrecido "medias verdades" y cuestionaron que no se haya explicado, según su posición, el fondo del caso.