Ministro dice RD mantiene su esquema de vacunación pese a cambios en las recomendaciones de EE. UU.

El Ministerio de Salud Pública informó este martes que mantiene sin cambios el esquema nacional de vacunación, mientras analiza nuevas informaciones que han surgido sobre las vacunas y sus posibles efectos.

Al ser cuestionado sobre los cambios que se han producido en las recomendaciones de vacunación en Estados Unidos, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, dijo que las autoridades están revisando la información disponible antes de adoptar cualquier decisión.

"Aquí estamos todavía manteniendo los esquemas de vacunación que tenemos hace poco. Estamos revisando toda la información. Todo lo que es información es importante recibirla, analizarla y tomarla en contexto. Cualquier información nueva que salga, nosotros vamos a analizarla", expresó Atallah.

El funcionario reiteró que, mientras continúa ese proceso de revisión, el país seguirá aplicando el esquema de vacunación vigente a la población.

"De nuevo, seguimos manteniendo nuestro sistema de vacunación que tenemos", afirmó.

Perfil epidemiológico

Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, defendió el programa de inmunización del país y llamó a la población a confiar en las vacunas que forman parte del esquema nacional, ya que este ha sido confeccionado "de acuerdo al perfil epidemiológico del país".

Pérez destacó que la República Dominicana ha logrado controlar enfermedades mediante la vacunación y sostuvo que el sistema ha sido fortalecido con la incorporación de vacunas consideradas seguras y eficaces.

En ese sentido, respaldó el llamado de la Sociedad Dominicana de Epidemiología a mantener la confianza en el programa de inmunización.





"Tenemos que confiar en nuestras vacunas", sostuvo el viceministro.

Pérez también resaltó los avances en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) y mencionó la vacuna contra el neumococo como parte de las herramientas disponibles para la protección de la población infantil.

Cambios en Estados Unidos generan debate

Desde 2025, el Gobierno estadounidense viene modificado el calendario federal de inmunización infantil y ha pasado algunas vacunas de una recomendación rutinaria para todos los niños a esquemas dirigidos a determinados grupos de riesgo o a decisiones individuales entre médicos y familias.

Uno de los cambios más relevantes corresponde a la vacuna contra la hepatitis B: para los recién nacidos cuyas madres dan negativo al virus, la aplicación de la dosis al nacer pasó a estar sujeta a una decisión individual entre los padres y el médico.

También se modificó el enfoque para la vacunación contra el COVID-19, que dejó de tener una recomendación universal y pasó a un modelo de decisión clínica individual.

A finales de julio, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana comunicó que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., respaldó la iniciativa de la embajadora Leah Campos de expandir la agenda MAHA al país.

La estrategia MAHA, impulsada por la Casa Blanca, propone una reorganización de la política sanitaria estadounidense para enfrentar el aumento de las enfermedades crónicas en la infancia.

Su eje central es impulsar investigaciones científicas para confirmar o descartar diversas hipótesis planteadas en el informe que da origen a la iniciativa.