Veterinario atribuye casos de sarna en personas en Barahona a falta de higiene y hacinamiento

La falta de higiene personal, las condiciones de hacinamiento y el manejo inadecuado de animales con enfermedades de la piel figuran entre los principales factores que podrían estar relacionados con la aparición de casos de sarna en personas en la provincia Barahona, según explicó el médico veterinario Jhonny Herrera.

Herrera fue consultado luego de que el director de la unidad del Suroeste del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel (IDCP), doctor Polibio Batista Matos, informara que alrededor del 30 % de las consultas atendidas en ese centro de salud corresponden a casos de sarna.

El profesional, con 34 años de experiencia en el área veterinaria, consideró que no se debe atribuir automáticamente la enfermedad en humanos al contacto con perros y gatos, ya que, según afirmó, la falta de higiene y el hacinamiento también constituyen factores importantes que deben ser tomados en cuenta.

Tratamiento inadecuado

Asimismo, advirtió sobre el tratamiento inadecuado de animales que presentan problemas dermatológicos. Explicó que algunas personas adquieren medicamentos o inyecciones en establecimientos comerciales sin contar con un diagnóstico veterinario previo.

Según Herrera, esta práctica puede provocar una aparente mejoría en el animal, pero la enfermedad puede reaparecer posteriormente debido a que no se aplicó el tratamiento adecuado.

El veterinario también denunció lo que definió como intrusismo profesional en el ejercicio de la medicina veterinaria, al señalar que personas sin la debida preparación ofrecen recomendaciones y tratamientos para animales.

Indicó que esta situación puede empeorar las condiciones de salud de las mascotas y, en algunos casos, ocasionar daños irreversibles.

Prevención y educación

Herrera, quien aseguró que ofrece servicios veterinarios desde 1992, recordó además la importancia de mantener programas de prevención y control de enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas.

Destacó que durante sus 29 años de trabajo en Salud Pública fue testigo de las jornadas anuales de vacunación antirrábica para perros, una medida orientada a prevenir una enfermedad que puede ser mortal para los seres humanos.

El especialista consideró necesario fortalecer la educación de la población sobre el cuidado adecuado de los animales, la higiene y la importancia de acudir a profesionales calificados antes de suministrar medicamentos a las mascotas.