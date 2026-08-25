Salud Pública fumiga contra el dengue y exhorta a la población eliminar criaderos de mosquito

Jornada de fumigación contra el dengue ( FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

Las autoridades sanitarias informaron este martes que realizaron jornadas intensivas de fumigación contra el dengue, con el objetivo de reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El Ministerio de Salud Pública exhortó a la población a eliminar los criaderos del mosquito mediante la revisión frecuente de patios, solares y alrededores de las viviendas, a fin de identificar y desechar botellas, latas, neumáticos, envases y cualquier otro objeto capaz de acumular agua.

La institución indicó, mediante una nota de prensa, que los recipientes destinados al almacenamiento de agua para uso doméstico deben permanecer correctamente tapados y ser sometidos a una limpieza periódica.

Recomendaciones ciudadanas

Asimismo, recomendó aplicar cloro periódicamente en las paredes internas de tanques y otros depósitos de almacenamiento de agua, como medida adicional para contribuir al control de posibles criaderos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-184803-1-e694e5e0.jpeg Jornada de fumigación (FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA)

El titular del Ministerio de Salud Pública, Víctor Atallah, recordó la importancia de que la ciudadanía se involucre activamente en la prevención del dengue y convierta el cuidado de su entorno en una práctica habitual.

"Cada ciudadano puede contribuir a ganarle al dengue desde su propia casa. Solo se necesita revisar los patios, eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener los depósitos tapados. Son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia en la prevención de la enfermedad", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-184802-cb645b05.jpeg Jornada de autoridades sanitarias para combatir el dengue. (FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA)

Las autoridades señalaron que desarrollan la campaña nacional "Ganémosle al Dengue", bajo el lema "Elimina, Limpia y Tapa", con la que promueven la participación de las familias y las comunidades en la eliminación de posibles criaderos.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a reducir el riesgo de transmisión y prevenir la aparición de brotes de dengue.