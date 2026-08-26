Remodelan más de 36 habitaciones del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Habitaciones del área psiquiátrica para mujeres del Hogar San Francisco de Asís este 26 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A partir de este miércoles, los adultos mayores del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís cuentan con más de 36 habitaciones remodeladas, además de mejoras en las áreas comunes varios pabellones y la ampliación del área de psiquiatría para mujeres.

Las adecuaciones fueron realizadas por la empresa constructora Hageco con apoyo del Ministerio Administrativo de la Presidencia , como parte de una iniciativa respaldada por el Gobierno para mejorar las condiciones de los residentes del hogar.

Asimismo, en el área de psiquiatría para mujeres, inicialmente se contemplaba la intervención de seis habitaciones, pero finalmente fueron ampliadas 11 en total.

En la apertura, Michel Youd El-Hage explicó que el alcance de los trabajos aumentó considerablemente luego de que el equipo conociera de cerca las condiciones y necesidades del hogar.

"Cuando visitamos las instalaciones nos quedamos cortos en la proyección que se había hecho inicialmente", expresó.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y contó con la participación de autoridades, representantes de la empresa responsable de los trabajos, religiosas y residentes de la institución.

El gobernante destacó el impacto que tendrá la remodelación del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís en la calidad de vida de los adultos mayores que residen en el centro.

"Estas son las obras que tienen una inversión, pero cuyo resultado realmente sobrepasa por 100 la inversión que tiene, en términos de la calidad de vida que añade a estos dominicanos y dominicanas", expresó.

Inicialmente, la obra iba a ser desarrollada por el Gobierno Central, pero no pudo hacer frente a las necesidades del proyecto. De acuerdo con el mandatario, solicitó apoyo a El-Hage, quien se involucró sin obtener beneficios económicos.

Abinader señaló que, aunque el asilo ya fue remodelado, todavía quedaron trabajos pendientes, para los cuales indicó que solicitaría una nueva visita de las autoridades correspondientes.

El presidente destacó la labor que realizan las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y agradeció su vocación de servicio y entrega al cuidado de los adultos mayores.

Más dignidad

Sor Eugenia López Rodríguez, madre superiora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, agradeció al mandatario el respaldo ofrecido para hacer realidad el proyecto y resaltó el impacto de las mejoras en la dignidad y calidad de vida de los residentes.

La religiosa agradeció, además, a la constructora Hageco, a sus ingenieros, arquitectos y trabajadores por la ejecución de las obras y por mantener, según señaló, un ambiente familiar durante el proceso.

López Rodríguez aprovechó la ocasión para llamar a que los adultos mayores sean reconocidos y valorados dentro de la sociedad dominicana y destacó la importancia de integrarlos en actividades que contribuyan a fortalecer su autoestima.

Leer más Apagones prolongados agravan vulnerabilidad de envejecientes