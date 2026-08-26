Director clínico del Hospital Taiwán de Azua descarta presencia de pseudomona en áreas críticas

El director clínico del Hospital Regional Taiwán de Azua, doctor Francisco Ferreras, descartó este miércoles la presencia de la bacteria Pseudomonas en las áreas de cocina, laboratorio y hemodiálisis, y aseguró que hasta el momento ningún cultivo ha confirmado la existencia del microorganismo en esas dependencias.

Ferreras explicó que el centro mantiene un programa de vigilancia microbiológica mediante cultivos periódicos en las diferentes áreas hospitalarias, mientras que el agua y la cocina son sometidas a controles más frecuentes para garantizar sus condiciones sanitarias.

El médico reconoció que el hospital ha atendido pacientes infectados con Pseudomonas, incluidos pacientes del programa de hemodiálisis y personas que llegan de manera ambulatoria con infecciones, pero aclaró que esto no significa que la bacteria se encuentre en las instalaciones del centro.

"Para afirmar que una bacteria está en un lugar hay que cultivarla. En ninguno de los cultivos que hemos realizado hemos aislado esa bacteria en la cocina ni en la unidad de hemodiálisis", sostuvo.

Dijo que los pacientes que llegan con infecciones son sometidos a cultivos y antibiogramas para determinar el tratamiento adecuado, y que posteriormente se aplican los protocolos de limpieza y desinfección en las áreas donde permanecieron.

Pacientes con pie diabético

Ferreras señaló que muchos de los pacientes que llegan infectados presentan diabetes descompensada y úlceras de pie diabético, condiciones que pueden favorecer la proliferación de bacterias.

Indicó que algunos casos han requerido medicamentos de alto costo debido a la resistencia de determinados microorganismos a los antibióticos tradicionales.

Explicó que la Pseudomonas puede ser resistente a múltiples medicamentos y provocar complicaciones graves, incluyendo neumonía, infecciones de tejidos, afectaciones renales y cuadros sistémicos que podrían ocasionar la muerte si no son tratados oportunamente.

Controles permanentes

El director clínico aseguró que se realizan cultivos trimestrales o cuatrimestrales, dependiendo de las necesidades, en áreas quirúrgicas y clínicas, mientras que el agua y la cocina cuentan con controles más rigurosos.

Ferreras informó además que la cocina del hospital se encuentra en proceso de acondicionamiento y que, ante cualquier sospecha, las autoridades pueden disponer nuevos cultivos y tomar muestras de las áreas correspondientes.

Presidenta del CMD-Azua dice no tener información

Ante las denuncias sobre la supuesta presencia de Pseudomonas en las áreas de cocina, laboratorio, hemodiálisis y pediatría, fue consultada vía telefónica la presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Azua, doctora Catherine Figueroa.

La dirigente gremial manifestó que no podía ofrecer una respuesta sobre la presencia de la bacteria en esas áreas y recomendó dirigirse a las autoridades correspondientes del Hospital Regional Taiwán, por considerar que son las personas capacitadas para ofrecer información oficial sobre el caso.

"De verdad que no puedo darle respuesta con relación a esa pregunta que usted me está haciendo ahora. Para que le den respuesta tiene que dirigirse a las entidades correspondientes, al Hospital Regional Taiwán, a la dirección o subdirección del centro", expresó Figueroa.

Al ser cuestionada sobre si el Colegio Médico Dominicano, filial Azua, tenía una posición respecto a la supuesta presencia de la bacteria, la doctora respondió: "Ya le respondí, caballero".

Hasta el momento, la dirección clínica del Hospital Taiwán sostiene que no existe ningún cultivo que haya demostrado la presencia de pseudomonas en las áreas señaladas, aunque reconoce que el centro ha atendido pacientes que han llegado infectados con esta bacteria.