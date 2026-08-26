Autoridades investigan denuncia sobre bacterias en varias áreas de la Maternidad La Altagracia

Fachada de la Maternidad Nuestra Señora La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las autoridades de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia sostuvieron este miércoles una reunión de emergencia para evaluar una denuncia sobre la supuesta presencia de agentes patógenos en distintas áreas del centro de salud.

Según la información que ha circulado sobre el caso, al menos 30 neonatos habrían fallecido entre julio y agosto en este centro sanitario, mientras otros 12 permanecerían infectados.

La denuncia también señala la supuesta presencia de patógenos, entre ellos Pseudomonas, Escherichia coli (E. coli) y Klebsiella, en diferentes áreas del hospital.

Información aún sin confirmar

"Estamos reunidos haciendo el informe", fue la respuesta ofrecida a Diario Libre desde la Dirección de Comunicación del centro hospitalario, desde donde se comprometieron a ofrecer detalles al concluir el encuentro.

Fuentes consultadas indicaron que, junto a las autoridades de la maternidad, también participan en la reunión representantes del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Hasta el momento, la información ofrecida por las autoridades ha sido escueta y no se han confirmado oficialmente los detalles contenidos en la denuncia.

Los presuntos hallazgos de los patógenos habrían sido detectados en la entrada del pozo de la nueva cisterna, los bloques quirúrgicos de los niveles tercero y cuarto, la sala de perinatología y el área de cuidados intensivos, según el reporte.

Se espera que las autoridades de la maternidad y representantes del SNS ofrezcan una posición oficial sobre el caso en las próximas horas.





El SNS había iniciado recorrido por maternidades

La denuncia se produce justo al día siguiente de que el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, iniciara un recorrido por las maternidades del país, acompañado del equipo de la Dirección Materno Infantil, con el propósito de fortalecer las acciones dirigidas a garantizar una atención segura, oportuna y humanizada a las madres y recién nacidos.

La Maternidad La Altagracia fue justamente el punto de partida elegido para dicho recorrido donde Landrón conversó con médicos residentes, especialistas, pediatras, personal de enfermería y demás colaboradores, a quienes llamó a asumir con la máxima responsabilidad el compromiso de preservar la vida de cada madre y cada recién nacido.

¿Qué hace en el organismo este trío de bacterias? Las Pseudomonas, Escherichia coli (E. coli) y Klebsiella son tres géneros de bacterias gramnegativas que frecuentemente causan infecciones comunitarias o intrahospitalarias. Las Pseudomonas son un bacilo ambiental muy resistente que sobrevive en ambientes húmedos. Causa infecciones graves en pacientes hospitalizados o inmunodeprimidos, afectando pulmones (neumonía), vías urinarias y heridas. La Escherichia coli (E. coli) habita de forma natural en el intestino sano, pero ciertas cepas causan infecciones urinarias y pueden provocan diarrea severa o colitis hemorrágica. La Klebsiella forma parte de la flora normal del intestino y vías respiratorias, pero se asocia fuertemente a brotes nosocomiales. Produce neumonía grave, infecciones urinarias y sepsis.