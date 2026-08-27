La vicepresidenta Raquel Peña confirmó este jueves la muerte de al menos tres neonatos en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia a causa de una bacteria.

La vicemandataria lamentó los fallecimientos e informó que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), realiza una exhaustiva investigación para esclarecer lo ocurrido.

No obstante, reveló que, por el momento, no está contemplado declarar en emergencia el centro asistencial, que diariamente presta servicios a cientos de parturientas de todo el país.

"Una sola muerte es mucho y eso nosotros no lo podemos permitir", expresó Peña al ser abordada por la prensa a su llegada al Foro Dominicana Fintech 2026.

La vicepresidenta insistió en que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud cuentan con el equipo pertinente para continuar las indagaciones sobre el caso y prevenir que vuelvan a ocurrir muertes de neonatos en los centros hospitalarios.

Asimismo, afirmó que se mantienen aplicando los protocolos requeridos para continuar haciendo frente a la mortalidad neonatal.

De acuerdo con un informe del SNS, 17 recién nacidos fallecieron entre el 1 y el 24 de agosto en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, donde se mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada luego de que las autoridades detectaran un incremento de infecciones por microorganismos multirresistentes en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

De los fallecidos, tres presentaron aislamiento de los microorganismos detectados. No obstante, en las otras 14 defunciones no fueron identificados y, según el reporte de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del SNS, sus muertes estuvieron asociadas principalmente a condiciones de alta complejidad neonatal, entre ellas prematuridad extrema y sus complicaciones, anomalías congénitas complejas, como gastrosquisis y cardiopatía congénita tipo ventrículo único, así como prematuridad moderada e hipertensión pulmonar.

Tolerancia cero

El director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, reafirmó ayer que desde el Gobierno existe una política de tolerancia cero ante la mortalidad materno-infantil evitable, por lo instó al personal de salud a cumplir estrictamente los protocolos establecidos para el manejo de las diferentes condiciones que pueden presentarse durante el embarazo, parto, puerperio y en la atención del recién nacido.

"No podemos permitir que una madre o un niño muera por una causa evitable. La Red Pública de Salud dispone de todos los equipos, instrumentos y medicamentos necesarios para poder preservar la vida a las parturientas y de los niños recién nacidos", afirmó el funcionario, al encabezar un recorrido por la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

En ese sentido, destacó que el sistema público de salud dispone de los recursos necesarios para responder de manera oportuna a las emergencias obstétricas y neonatales, por lo que exhortó a fortalecer la vigilancia clínica y la aplicación rigurosa de las guías y protocolos de atención.

Por ello, instruyó a intensificar los controles de higiene y bioseguridad en las áreas donde son atendidas las parturientas, los recién nacidos y los bebés, con especial énfasis en el cumplimiento de las medidas de prevención y control de infecciones.

El SNS indicó que el doctor Julio Landrón, junto a la Dirección Materno Infantil, realizará recorridos por otras maternidades con el propósito de fortalecer las acciones dirigidas a garantizar una atención segura, oportuna y humanizada a las madres y los recién nacidos.

Datos Hasta la semana epidemiológica 32, correspondiente al período del 9 al 15 de agosto, en el país se han registrado 1,131 muertes infantiles. Estos decesos representan una disminución de 6.35 % en comparación con los 1,210 fallecimientos registrados durante el mismo periodo de 2025.

Roger Figueroa Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), enfocado en economía y finanzas.