SNS: 17 bebés fallecieron en agosto en Maternidad La Altagracia; tres dieron positivo a bacterias

En el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia se denunció la presencia de bacterias. ( CEDIDA POR LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA )

Diecisiete recién nacidos fallecieron entre el 1 y el 24 de agosto en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, donde las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica reforzada tras detectar un incremento de infecciones por microorganismos multirresistentes en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

De acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Salud (SNS), de los 17 recién nacidos fallecidos, tres presentaron aislamiento de los microorganismos detectados y correspondían a bebés muy prematuros. Esto significa que el germen puso ser extraído en el laboratorio de la muestra tomada, arrojando un resultado positivo.

En las otras 14 defunciones no se identificaron estos microorganismos y, según el informe de la Dirección Materno Infantil y Adolescente del SNS, estuvieron asociadas principalmente a condiciones de alta complejidad neonatal, entre ellas prematuridad extrema y sus complicaciones, anomalías congénitas complejas, como gastrosquisis y cardiopatía congénita tipo ventrículo único, así como prematuridad moderada e hipertensión pulmonar.

En el día de ayer, se denunció la presencia de patógenos en el centro sanitario, entre ellos pseudomonas, escherichia coli y klebsiella en diferentes áreas del hospital.

Los presuntos hallazgos de los patógenos habrían sido detectados en la entrada del pozo de la nueva cisterna, los bloques quirúrgicos de los niveles tercero y cuarto, la sala de perinatología y el área de cuidados intensivos, según el reporte preliminar.

Acciones de la autoridad

Durante ese período, en la maternidad se registraron 266 nacidos vivos y 90 ingresos a las unidades de cuidados intensivos neonatales.

La situación llevó al SNS a intervenir el centro y realizar una auditoría de todos los expedientes clínicos, mientras una comisión técnica interinstitucional da seguimiento a los casos y evalúa de manera permanente los protocolos de atención y prevención de infecciones.

La comisión está integrada por el director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón; el director Materno Infantil y Adolescente, Martín Ortiz; la coordinadora neonatal del SNS, Taina Malena; el presidente de la Regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Máximo Martínez Báez, y el viceministro de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, José Antonio Matos.

Oche bebés permanecen ingresados

El SNS informó que 15 pacientes presentaron hemocultivos positivos. De ellos, ocho permanecen ingresados en condiciones estables y bajo tratamiento, mientras que cuatro fueron dados de alta tras presentar una evolución favorable.

Las autoridades aseguran que la situación se mantiene controlada y bajo vigilancia activa. Entre las medidas reforzadas figuran la vigilancia epidemiológica, higiene de manos, limpieza y desinfección, aislamiento y cohortización de casos y el uso adecuado de antimicrobianos.

El SNS indicó que, además de la intervención en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, mantiene un plan de supervisión e intervención permanente de las maternidades del país, orientado a fortalecer los protocolos de atención y prevención de infecciones y reducir los indicadores de mortalidad materna y neonatal.