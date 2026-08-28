El dengue suma nueve casos confirmados; Salud Pública dice permanecen dentro de la zona de seguridad

Eliminar los criaderos es la forma más efectiva de combatir el dengue. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

Durante la semana epidemiológica 32, que va del 9 al 15 de agosto, el Ministerio de Salud Pública confirmó nueve nuevos casos de dengue.

Hasta la fecha, República Dominicana acumula 899 casos sospechosos de dengue y 258 confirmados .

El Ministerio de Salud Pública asegura que mantiene la vigilancia epidemiológica debido a la endemicidad de la enfermedad y a la presencia de factores ambientales que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Los casos notificados durante esa semana se mantuvieron dentro de la zona de seguridad del corredor endémico, lo que, según el boletín, sugiere una situación epidemiológica estable y dentro de los parámetros históricos esperados.

En igual período de 2025 se habían notificado 1,359 casos sospechosos y 187 confirmados .



El mosquito que transmite el dengue

El dengue es causado por el virus del dengue, que se transmite mediante la picadura de mosquitos hembras infectados de la especie Aedes aegypti. Este mosquito presenta hábitos predominantemente diurnos y tiene una marcada adaptación a los ambientes urbanos y periurbanos. Las hembras depositan sus huevos principalmente en recipientes que pueden acumular agua. Por ello, los depósitos de agua para uso doméstico, tanques, cubetas, neumáticos, envases y otros recipientes que permanecen expuestos pueden conver-tirse en potenciales criaderos cuando contienen agua. La reducción de estos sitios de reproducción constituye una de las principales medidas para disminuir la proliferación del vector.

Leptospirosis

En el acumulado del año, el boletín registra 269 casos de leptospirosis, en comparación con 108 durante las primeras 32 semanas del año pasado.

Salud Pública mantiene la vigilancia sobre esta enfermedad zoonótica, que puede presentar desde cuadros leves hasta formas graves con ictericia, falla multiorgánica e incluso la muerte.

Malaria

En la semana epidemiológica (SE) 32 se notificaron tres casos confirmados de malaria, observándose una reducción en comparación con el mismo período del año 2025, cuando se registraron cuatro casos confirmados.

A la fecha, se registran 43,621 sospechosos y solo 130 confirmaciones.

Virus respiratorios

Respecto a las infecciones respiratorias, la infección respiratoria aguda grave (IRAG) se mantiene dentro de la zona de éxito del corredor endémico, con una incidencia inferior a la esperada para esta época del año.

Durante esa semana se reportaron 53 pacientes, aunque no se identificaron incrementos inusuales ni comportamientos que sugirieran un aumento del riesgo epidemiológico.

En la vigilancia de la enfermedad tipo influenza (ETI), el SARS-CoV-2 fue el agente identificado durante esta semana, con un caso confirmado.

El corredor endémico de la enfermedad tipo influenza también se mantiene en la zona de éxito, con una notificación por debajo de los niveles esperados de acuerdo con la tendencia histórica de 2019 a 2025 y sin evidencia de un incremento inusual de la transmisión.

Muertes infantiles

En las primeras 32 semanas de este año, 1,131 niños menores de un año murieron en República Dominicana, según el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública.

La cifra representa una reducción de 79 defunciones, equivalente a alrededor de un 6.5 %, en comparación con las 1,210 muertes infantiles registradas en el mismo período de 2025.

Pese a esta disminución, la mortalidad infantil continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública.

De acuerdo con el boletín, este indicador refleja no solo las condiciones de salud de la población, sino también factores biológicos, ambientales y socioeconómicos, así como aspectos relacionados con la atención maternoinfantil y el acceso a servicios sanitarios de calidad.

El documento señala, además, que las principales causas de muerte infantil pueden prevenirse mediante intervenciones como el control prenatal oportuno, la atención calificada durante el parto, la vacunación, la promoción de la lactancia materna y el manejo adecuado de enfermedades infecciosas y condiciones neonatales.

También bajan las muertes maternas

Hasta el 15 de agosto, en el país se han registrado 84 muertes maternas, frente a las 111 notificadas en igual período de 2025, según el boletín epidemiológico.

La cifra representa una reducción de 27 defunciones, equivalente a aproximadamente un 24 %.

Según el detalle, 45 de estas madres eran de origen dominicano, 37 de Haití, una española y una venezolana.