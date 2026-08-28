Salud Pública clausura banco de sangre en Moca por incumplimiento de las normas sanitarias

Un letrero pegado por el Ministerio de Salud Pública informa sobre el cierre del banco de sangre Cibao 24/7. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública, a través de su Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, clausuró el Banco de Sangre Cibao BSC 24/7, tras una inspección donde se identificaron deficiencias e incumplimientos de las normas sanitarias.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que su personal técnico realizó una inspección al centro ubicado en la ciudad de Moca, provincia Espaillat, para evaluar el cumplimiento de las normas establecidas para los servicios y establecimientos de salud donde se detectó deficiencias para el almacenamiento y desecho de sangre e instrumentos.

De igual forma, se verificó la ausencia de reactivos requeridos para pruebas inmunoserológicas, como los destinados a la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (Anti-HCV).

La inspección señala que el centro no dispone de los refrigeradores requeridos para el almacenamiento adecuado de sangre, conforme con las normas de bioseguridad.

Asimismo, se constató que las áreas destinadas al almacenamiento de sangre no se encuentran debidamente separadas del área técnica y que el centro carece de colectores adecuados para el desecho de agujas.

Se verificó que los planos presentados por el establecimiento no coinciden con los depositados ante la Dirección de Habilitación y que el centro tiene el almacenamiento de los instrumentos de limpieza dentro de los baños; no se evidenció un área de desechos infecciosos techada, clasificada y cerrada.

De igual forma se constató que los sillones utilizados para la extracción de sangre no corresponden con los requerimientos establecidos, y que el refrigerador utilizado para almacenamiento de reactivos es de tipo doméstico, lo cual no es adecuado para la conservación de productos médicos.

El segundo banco en agosto

El pasado 21 de agosto, hace justo una semana, Salud Pública anunció la clausura del Banco de Sangre y Laboratorio Clínico Cedalab EIRL, tras comprobar que operaba sin la correspondiente licencia de habilitación y presentaba múltiples incumplimientos en las condiciones requeridas para ofrecer servicios de salud.

Este establecimiento se encontraba ubicado en el sector Villa Duarte, Santo Domingo Este.