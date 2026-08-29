Preocupación entre madres que acuden a la Maternidad La Altagracia tras detección de bacterias

Vista del área de Emergencia de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia este 28 de agosto. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

En el área de Emergencia de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, la preocupación convive con la necesidad de continuar buscando atención médica luego de que las autoridades del Servicio Nacional de Salud confirmaron 17 fallecimientos de neonatos en este centro sanitario entre el 1 al 24 de agosto, tres de ellos positivos a bacterias.

Juana, residente en Los Mameyes, acompañaba a su hija, quien tenía 39 semanas de gestación y había sido atendida durante todo el embarazo en el centro.

"Resulta muy preocupante, pero ella tiene su récord aquí, todo el embarazo se ha chequeado aquí", comentó mientras su hija le apretaba fuertemente las manos para aliviar el dolor provocado por una contracción.

La indicación que habían recibido en ese momento era que la embarazada caminara mientras avanzaba el proceso de parto.

Otra paciente, que prefirió no revelar su nombre, dijo que, la información sobre las bacterias crea una situación seria para las embarazadas que acuden al centro.

"De ser cierta la información, no debería de haber ninguna embarazada aquí, digo yo. Tengo tres años atendiéndome aquí y nunca escuché nada de eso", expresó.

En la maternidad se identificaron 15 cultivos positivos en recién nacidos: 12 correspondientes a Klebsiella y tres a Serratia, dos microorganismos multirresistentes que, según las autoridades, pueden estar asociados a una alta mortalidad en pacientes vulnerables. De los 15 recién nacidos con cultivos positivos, tres fallecieron. Tenían entre 25 y 32 semanas de gestación. Seis de los infectados permanecen hospitalizados.

Confianza pese a la preocupación

Sebasty Ramírez, quien tiene una relación cercana con la maternidad, ya que cinco de sus seis hijos nacieron allí y cuatro de sus nietos también, aseguró que inicialmente estuvo preocupada por la situación, pero que su temor disminuyó luego de que su hija y su nieto fueran dados de alta, tras dar a luz este jueves 27 de agosto.

"Realmente yo estaba preocupada, pero ya hoy no, porque ya mi hija y mi nieto están afuera, gracias a Dios. Quería que la despacharan de una vez", manifestó.

Ramírez defendió la capacidad del personal médico del hospital y dijo que todas sus hijas han dado a luz allí.

"Todas mis hijas han dado a luz aquí. Realmente, los mejores médicos están aquí en la Maternidad La Altagracia, ellos saben bregar cuando uno tiene la presión alta, lo único es que a veces uno se desespera cuando no nos dan una información rápido", sostuvo.

Sin embargo, cuestionó lo que considera una reacción tardía de algunas madres cuyos hijos fallecieron.

"Cómo uno va a venir a parir, le entregan su niño sano y al rato dizque que cogió una bacteria, ya yo habría armado un lío", expresó.

Maternidad dice mantiene vigilancia activa

Desde la Dirección de Comunicaciones de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia aseguran que se mantiene la vigilancia activa en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

"De los 15 pacientes que presentaron hemocultivos positivos, solo permanecen ingresados seis en condiciones estables, de los cuales tres se van de alta mañana (sábado) y tres el lunes, después de cumplir con el esquema de antibióticos indicado", detallaron.

La reiteración fue: "seguimos trabajando, bajo los protocolos de atención y prevención de infecciones".

Sociedades médicas piden mantener vigilancia

La Sociedad Dominicana de Pediatría, la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal y la Sociedad Dominicana de Neonatología manifestaron su solidaridad con las familias de los recién nacidos fallecidos y respaldaron que la investigación sobre lo ocurrido se desarrolle con rigor técnico, transparencia y apego a la evidencia.

Las sociedades plantearon que la situación debe servir para identificar los factores clínicos y epidemiológicos involucrados y establecer oportunidades de mejora que permitan fortalecer la seguridad de la atención neonatal.

Consideraron que la pérdida de una vida neonatal constituye una "alerta crítica" para el sistema sanitario y llamaron a pasar de un enfoque de contingencia a una estrategia permanente de fortalecimiento de la atención.

Entre las medidas propuestas figuran la creación de mesas técnicas permanentes, la integración de comisiones independientes para analizar situaciones como esta, garantizar el abastecimiento de insumos críticos y asegurar el uso de medicamentos científicamente validados.

Las entidades, a través de una nota de prensa, también señalaron la necesidad de mantener un programa regular de mantenimiento de equipos, especialmente ventiladores y ecocardiógrafos; garantizar insumos adecuados y antibióticos que respondan a las bacterias identificadas, así como reforzar la vigilancia del personal que labora en las unidades neonatales.

Capacitar a enfermeras

En particular, plantearon fortalecer la capacitación de las enfermeras en neonatología y solicitar el apoyo de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología para supervisar el cumplimiento de los protocolos relacionados con el parto pretérmino y el control de infecciones en embarazadas.

Las sociedades médicas valoraron las medidas implementadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la maternidad, entre ellas la vigilancia epidemiológica y microbiológica activa, el aislamiento y la cohortización de pacientes, el reforzamiento de la higiene de manos, la limpieza y desinfección ambiental, así como el cumplimiento de las medidas para el manejo de dispositivos invasivos y la optimización del uso de antimicrobianos.

Aunque consideran que la situación se encuentra actualmente controlada y bajo vigilancia activa, advirtieron que esto no debe interpretarse como el cierre definitivo del evento epidemiológico.

Por ello, recomendaron mantener una vigilancia estricta y continua para verificar la ausencia de nuevos casos y documentar que las medidas adoptadas se mantengan en el tiempo.

CMD pide reforzar protocolos

El Colegio Médico Dominicano (CMD) también llamó a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia y el cumplimiento de los protocolos de higiene en los hospitales públicos.

El presidente del gremio, Luis Peña Núñez, hizo el llamado al referirse a los fallecimientos ocurridos en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y a la presencia de bacterias.

"El Colegio Médico solicita a las autoridades correspondientes el cumplimiento inmediato de todos los protocolos de salud establecidos. Esto, debido a que la muerte de 30 recién nacidos (entre julio y agosto) deja mal parado al sistema público dominicano, en momentos en que se exhiben datos de una supuesta reducción de las muertes infantiles. Con este tipo de acontecimientos, los resultados no coinciden", puntualizó Peña Núñez.

El gremio enfatizó la importancia de supervisar las diferentes áreas hospitalarias para evitar la propagación de patógenos y pidió mantener las medidas preventivas.

El CMD llamó a la población a mantener la calma y recomendó a las madres que acuden a los centros de salud aplicar las medidas preventivas correspondientes.