Área de Salud Mental del hospital Jaime Mota opera con deficiencias de climatización y seguridad

La Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

La Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota enfrenta dificultades en sus instalaciones, entre ellas la falta de acondicionamiento adecuado en varias áreas, problemas con el sistema de aire acondicionado y limitaciones de seguridad, situación que, según la coordinadora del servicio, doctora Deyanira Cordero Moquete, afecta tanto a pacientes como al personal.

Cordero Moquete explicó que el área de intervención en crisis permanece desde hace aproximadamente un año sin aire acondicionado, mientras que otras dependencias, como el área de ingreso y consultas, tampoco cuentan con las condiciones adecuadas para atender a pacientes con trastornos mentales, algunos de los cuales pueden presentar episodios de agresividad.

La especialista indicó que desde febrero han reportado a las autoridades del centro hospitalario la avería del sistema de climatización, pero hasta el momento no han recibido una solución definitiva.

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"Cuando eso está lleno es una agonía para los pacientes y no podemos tener en riesgo a un paciente con un abanico, porque puede agredir", explicó la profesional al referirse a las altas temperaturas que se registran en el área.

La preocupación por el uso de abanicos no es menor. Según la coordinadora, hace aproximadamente dos meses un paciente agredió a otro utilizando uno de estos equipos, por lo que las autoridades del área decidieron retirarlos como medida preventiva.

Limitaciones de seguridad

Cordero Moquete también señaló que la unidad dispone únicamente de dos agentes de seguridad para cubrir un servicio que funciona las 24 horas.

Precisó que estos agentes se turnan y han recibido capacitación para manejar situaciones relacionadas con pacientes que presentan episodios de agresividad, pero consideró insuficiente contar con solo dos personas para garantizar la seguridad durante toda la jornada.

La especialista sostuvo que tampoco disponen de seguridad permanente en el área de consultas, lo que representa otra preocupación para el personal que labora en el servicio.

Aumento de pacientes con ansiedad y depresión

La coordinadora del área de Salud Mental explicó que después de la pandemia de COVID-19 se ha producido un incremento de los casos de ansiedad y depresión atendidos en el centro.

Dijo que en las consultas de psiquiatría reciben aproximadamente entre 15 y 17 pacientes por día, mientras que el área de psicología atiende entre ocho y diez personas, además de los pacientes que requieren internamiento o intervención en crisis.

Entre las principales condiciones atendidas figuran depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastornos psicóticos asociados al consumo y abuso de sustancias.

También ofrecen asistencia a personas que buscan iniciar procesos de desintoxicación por consumo de alcohol, marihuana y cocaína.

Preocupa conducta suicida

Uno de los aspectos que más preocupa a los profesionales de Salud Mental es el comportamiento suicida.

Cordero Moquete afirmó que, de acuerdo con los registros manejados por el servicio, aproximadamente 203 personas han presentado conducta suicida en lo que va de año, aunque aclaró que la cifra corresponde a los casos registrados y que no todos necesariamente llegan al área de Salud Mental.

La especialista llamó a familiares y ciudadanos a prestar atención a señales de alerta y buscar ayuda profesional ante cualquier situación que pueda representar un riesgo para la vida.

Recordó que cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y advirtió que las tentativas suicidas constituyen una situación que requiere atención inmediata.

Atención multidisciplinaria

La Unidad de Salud Mental cuenta con psiquiatras, psicólogos y terapeutas familiares, quienes ofrecen atención de lunes a viernes.

Cordero Moquete explicó que los pacientes que presentan una emergencia fuera del horario habitual deben ingresar por el área de Emergencias del hospital, desde donde se contacta al psiquiatra de servicio para realizar la evaluación y tomar las medidas correspondientes.

La profesional también explicó que algunos medicamentos utilizados por pacientes de Salud Mental no siempre están disponibles dentro del cuadro básico o no son cubiertos por determinados seguros, por lo que el personal procura conseguir muestras médicas para garantizar la continuidad de algunos tratamientos.

Unidad creada en 2017

La coordinadora recordó que la Unidad de Salud Mental fue fundada en 2017 y durante sus primeros años funcionó con normalidad.

Sin embargo, posteriormente tuvo que ser trasladada en varias ocasiones debido a las necesidades generadas durante la pandemia. Según explicó, luego de esos cambios surgieron problemas con la climatización y otras condiciones de las instalaciones.

La doctora Cordero Moquete dijo que espera que las nuevas autoridades del hospital atiendan las dificultades planteadas y adopten medidas para mejorar las condiciones en las que son atendidos los pacientes.

La directora del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, Jenny Olivero, fue consultada sobre la situación y manifestó que podrá recibir a los periodistas la próxima semana para abordar el tema, debido a que apenas tiene varios días de haber sido designada al frente del centro de salud.