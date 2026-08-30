Pacientes de escasos recursos compran abanicos por calor en área de salud mental del Jaime Mota

Unidad de Salud Mental del hospital Jaime Mota, en la provincia de Barahona. ( DIARIO LIBRE / OMAR MEDINA )

Familiares de pacientes ingresados en el área de salud mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota denunciaron este domingo las precarias condiciones en que reciben atención, debido a las altas temperaturas, la falta de ventilación y las deficiencias de higiene que, según afirmaron, afectan a personas con padecimientos mentales.

La situación ha llevado a familiares de escasos recursos económicos a realizar esfuerzos para comprar abanicos y llevarlos al centro de salud, ante la falta de climatización adecuada en el área.

Los denunciantes aseguran que cuando aumenta la cantidad de pacientes, el calor se torna insoportable, debido a que la sala carece de ventanas y de una ventilación apropiada. Esta situación provoca sudoración, desesperación y mayor incomodidad entre las personas ingresadas.

Una de las afectadas es Sonia Leoncio Feliz, residente en Villa Central, quien explicó que su familia atraviesa por una situación económica limitada y tuvo que hacer un esfuerzo para adquirir un abanico, debido a que su hija no soportaba las altas temperaturas y la presencia de mosquitos en el lugar.

Leoncio Feliz relató que su hija, de 32 años, atraviesa por una depresión aguda y que, ante la imposibilidad económica de llevarla a una clínica privada, tuvieron que recurrir al hospital Jaime Mota en busca de atención.

"Somos una familia de muy limitados recursos y tuvimos que hacer un esfuerzo para comprar un abanico porque no soportábamos el calor", expresó la mujer.

Falta de higiene

Además de las altas temperaturas, la familia cuestionó las condiciones de los baños del área de Salud Mental, los cuales, según dijo, no reúnen las condiciones necesarias para atender a los pacientes.

Afirmó que el baño presenta problemas con el suministro de agua y que, en una ocasión, tuvieron que utilizar agua almacenada en una cubeta para poder descargar el inodoro.

"Es una situación difícil la que estamos padeciendo los familiares de los pacientes. Ahí no hay una sola gota de higiene en esos baños", manifestó.

La mujer dijo mantener la esperanza de que su hija pueda recuperarse, pero consideró que las condiciones actuales del área dificultan la permanencia de los pacientes.

Llamado a las autoridades

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades de Salud Pública y a los responsables del hospital para que intervengan el área de Salud Mental y garanticen condiciones adecuadas de ventilación, climatización, higiene y servicios básicos.

Consideraron especialmente preocupante que pacientes con trastornos mentales permanezcan en espacios donde el calor resulta asfixiante, situación que puede aumentar su desesperación y malestar.

También cuestionaron que familiares de bajos ingresos tengan que asumir gastos adicionales para adquirir abanicos u otros recursos que, según sostienen, deberían estar disponibles en un área hospitalaria destinada a atender a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Los denunciantes pidieron que se realice una evaluación de las condiciones físicas del área y que se adopten medidas para garantizar una atención digna a los pacientes y sus familiares.