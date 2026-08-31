SNS y sociedades médicas acuerdan reforzar acciones para reducir mortalidad materna y neonatal

En el centro, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, durante una reunión con directores de centros de salud de la Red Pública. ( CEDIDA POR SNS. )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) acordó con directores de hospitales materno infantiles y representantes de las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría y Medicina Perinatal fortalecer las acciones dirigidas a reducir la mortalidad materna y neonatal en el país.

El encuentro fue encabezado por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio César Landrón, quien planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta con los especialistas para identificar las principales brechas en la atención de las embarazadas y los recién nacidos y establecer medidas que puedan aplicarse de manera efectiva en los servicios de salud.

Participación de la OPS

"La experiencia de las sociedades médicas es fundamental para identificar qué aspectos de la atención debemos revisar y fortalecer. Por eso queremos trabajar de manera conjunta, escuchar sus recomendaciones y definir acciones que puedan ser implementadas de forma efectiva en los servicios de salud", señaló Landrón.

En la reunión también participó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en República Dominicana, doctor Bernardino Vitoy, quien valoró la incorporación de las sociedades médicas especializadas y organismos internacionales a la mesa de trabajo.

Vitoy consideró que la participación de los distintos actores permitirá sumar experiencias y perspectivas para identificar mecanismos que contribuyan a enfrentar la problemática.

"Felicitamos al doctor Landrón por incluir en esta mesa de trabajo a las sociedades médicas especializadas y también a los organismos internacionales", expresó.

Compromiso de sociedades médicas

En el encuentro participaron, además, el representante de la Sociedad Dominicana de Neonatología, doctor Santiago Martínez; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Reinaldo Jiménez Quezada, y la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, doctora Katy Rodríguez.

Los representantes de las sociedades médicas manifestaron su disposición de aportar sus conocimientos y experiencia a las estrategias que desarrollen las autoridades sanitarias, con énfasis en mejorar la atención, reforzar el cumplimiento de los protocolos y contribuir a la protección de la vida de las madres y los recién nacidos.

La reunión contó con la participación de directores de hospitales materno infantiles de la Red Pública y equipos médicos especializados.