Médicos del Hospital Padre Billini suspenden consultas y procedimientos en rechazo a nuevo director

Representantes del Colegio Médico Dominicano y médicos del Hospital Padre Billini anunciaron la suspensión de servicios. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

Médicos del Hospital Padre Billini suspendieron de manera indefinida la consulta externa y los procedimientos quirúrgicos electivos en rechazo a la designación del doctor Gewil Elías Acosta Jiménez como nuevo director del centro.

La decisión fue tomada en una asamblea en la que, según representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD), participó más del 95 % de los médicos del hospital.

El gremio explicó que los especialistas rechazan la designación debido a que el nuevo director no pertenece al staff médico del centro y exigen que la dirección sea asumida por un profesional que forme parte del hospital, que lo conozca bien y que se haya formado en él.

"Estamos aquí como Colegio Médico apoyando a los colegas del Hospital Padre Billini, quienes han decidido por Asamblea suspender de manera indefinida la consulta externa matutina y vespertina, los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos electivos, de manera indefinida", expresó Griselda Quezada en representación de los manifestantes.

Según indicó, la suspensión de los servicios se produce "a raíz de la nueva designación del director doctor Acosta Jiménez, que no es de este hospital, es del Hospital de Cotuí".

"Los médicos exigen que se ponga de director un médico del staff del centro, no de fuera", agregó.

La representante del CMD aseguró que en una reunión previa entre autoridades, una comisión del hospital y el Colegio Médico se habría acordado dejar sin efecto la designación anunciada el pasado 22 de agosto cuando el doctor Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), lo juramentó.

"Ya en una recién pasada reunión con el director del Hospital de Cotuí, más una comisión del hospital con el Colegio Médico, se acordó que se dejase de efecto dicha designación, lo cual fue una burla porque el doctor está aquí dirigiendo el centro", afirmó.

Los servicios de emergencia, internamiento y terapia intensiva se mantienen en funcionamiento.

Paro indefinido

De su lado, la doctora Sara Salas, secretaria de Finanzas del CMD, explicó que el paro es por tiempo indefinido "para darle apoyo a este hospital por la nueva designación de un director", sostuvo.

El médico Jacinto García Tomás, cirujano del hospital, aseguró que la paralización comenzó de inmediato y se mantendrá hasta que las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) definan qué ocurrirá con la dirección del centro.

El especialista dijo que los médicos se sienten maltratados y agraviados por la forma en que, según afirmó, se produjo la llegada del nuevo director.





"Nosotros no aceptamos maltrato. Nosotros no aceptamos atropellos. Nosotros no aceptamos insultos ni burlas. Porque este hospital nos ha costado demasiado a nosotros y nos sentimos agraviados por la forma arbitraria como este señor llegó", expresó.

También pidió respeto para el personal médico que, según indicó, ha trabajado durante años en el desarrollo del hospital.

"Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es pero tenemos que tener un poquito de dignidad y respeto, por eso el hospital Padre Billini hoy se detiene sus labores", afirmó.

Suspensión afecta a pacientes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-31-at-22135-pm-cd1c74f5.jpeg Los pacientes esperaban respuestas sobre la reprogramación de sus citas médicas. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Luis Rodríguez, de 26 años, acudió este lunes al Hospital Padre Billini porque tenía programada una cita con el anestiólogo para una cirugía de la vesícula. A su llegada, le informaron que por una huelga de los médicos su cita sería reprogramada para el viernes 4 de septiembre.

"Necesito esa evaluación para poder ir al seguro y ahí fijar la fecha de la cirugía. Ahora mismo no me está doliendo, pero se me descubrió lo del problema en la vesícula por el fuerte dolor que me dio. Me urge esa cita, yo espero que el viernes no me pongan otra traba", comentó el joven.

En el caso de Yare, residente en Sabana Perdida, llegó al hospital a las 7:00 de la mañana y pudo entrar a su consulta con su neuróloga.

"Vine temprano, antes de la suspensión de los servicios y nos atendieron", dijo aliviada.

Piden intervención del Dr. Landrón

El doctor García Tomás lamentó el impacto que la suspensión de los servicios pueda tener en los pacientes que acuden al centro, aunque sostuvo que los médicos decidieron mantener la paralización en protesta por lo que califican como maltrato y hostigamiento.

"Yo lo siento por los pacientes. Siento mucho por la comunidad de pacientes que asiste a este hospital, que no tiene recursos. Pero también tienen que entendernos a nosotros porque el maltrato, el hostigamiento y decisiones que no van a favor de los médicos, nosotros no lo vamos a aceptar, nos detenemos hasta que el doctor Landrón determine qué va a hacer con este hospital", concluyó.