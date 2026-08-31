El ministro de Salud impulsa alianzas académicas en Harvard para la formación de médicos

El ministro de Salud, Víctor Atallah, visitó la Escuela Médica de Harvard. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, participó en el Harvard Ministerial Leadership Program, una iniciativa académica de alto nivel orientada al fortalecimiento del liderazgo y la gestión de ministros y altas autoridades públicas.

El programa reúne capacidades académicas de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard Graduate School of Education y Harvard Kennedy School, y promueve el intercambio de experiencias sobre liderazgo, transformación institucional, definición de prioridades, colaboración intersectorial y ejecución efectiva de políticas públicas.

Durante su participación, Atallah compartió experiencias vinculadas a los retos y avances de la República Dominicana en el proceso de transformación de su sistema sanitario, al tiempo que intercambió perspectivas con líderes y expertos internacionales.

El ministro destacó que el objetivo de la transformación sanitaria debe ser generar resultados concretos que impacten directamente en la vida de las personas.

"Transformar no es hacer más; es lograr mejores resultados en salud. La medida real no es cuánto hace el sistema, sino cuánta salud genera en la vida de las personas", expresó a través de una nota de prensa.

Harvard Ministerial Leadership Program

El Harvard Ministerial Leadership Program contempla un foro intensivo enfocado en temas como liderazgo con claridad, definición de prioridades, gestión de actores estratégicos, movilización de recursos, colaboración entre sectores, organización efectiva y tendencias globales como digitalización y urbanización. El programa incluye además acompañamiento y apoyo técnico antes y después de la experiencia académica en Harvard.

Como parte de su agenda en la universidad, Atallah sostuvo además reuniones con distintas áreas académicas de Harvard para explorar oportunidades de cooperación y posibles acuerdos que contribuyan a la formación, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades del sector salud dominicano.

Previamente, como parte de su agenda internacional en Estados Unidos, Atallah presentó en Washington la conferencia "República Dominicana: transformando el sistema de salud para garantizar acceso, innovación y resultados", durante el VII Seminario de Servicios de Salud e Introducción a Instituciones de Excelencia.

Avances en materia de Salud

En ese escenario, el ministro expuso ante autoridades, organismos multilaterales y especialistas los avances alcanzados por la República Dominicana y la visión estratégica para construir un sistema con mayor integración, prevención, innovación y capacidad de respuesta.

Entre los resultados presentados destacó el control de la hipertensión en cerca del 81 % de los pacientes incorporados a la estrategia Hearts; cero muertes por dengue en 2025; más de 51,000 personas atendidas mediante las jornadas Más Salud y Bienestar; y más de 87,000 profesionales registrados en el primer Censo Nacional de Recursos Humanos en Salud.

Asimismo, resaltó los avances del país en interoperabilidad y salud digital, junto con los progresos y reconocimientos alcanzados en áreas como malaria, VIH y cáncer infantil.

La agenda en Washington incluyó encuentros en las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), fortaleciendo el intercambio y la cooperación internacional en torno a los desafíos actuales de los sistemas sanitarios.