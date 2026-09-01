El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció que desde ayer, lunes, fueron intervenidos de manera simultánea ocho hospitales del país, como parte de un proceso integral de evaluación de las condiciones que inciden en la mortalidad y morbilidad materno-infantil.

Atallah explicó que la decisión surgió luego de que el sistema de monitoreo identificara una situación que ameritaba una intervención inmediata en los centros de salud.

"Se detectó una situación y, como parte del sistema continuo de monitoreo que tenemos en los hospitales, nosotros detectamos eso, hicimos una intervención", expresó el ministro.

Indicó que la medida busca identificar las causas de los indicadores que se salieron de los parámetros habituales y establecer las acciones necesarias para corregirlos.

"De esa intervención van a surgir las soluciones, que digan qué pasó, por qué pasó y qué hacer para evitarlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer", sostuvo.

Precisó que están siendo intervenidos ocho hospitales en cinco aspectos considerados prioritarios, entre ellos la higiene, la prevención, la capacitación, el sistema de agua y la infraestructura.

"Cuando salen unos números fuera de lo normal, lo que hace el país es buscar la forma de solucionarlos. Y estamos interviniendo ocho hospitales, en cinco aspectos importantes, que tienen que ver con todo, con higiene, prevención, capacitación, sistema de aguas, infraestructura, para mantener esa situación controlada", manifestó.

El ministro afirmó que el mismo tipo de intervención será aplicado en cualquier otro centro de salud donde sea necesario y aseguró que las autoridades ya habían comenzado a trabajar tras detectar el comportamiento de los indicadores.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Salud Pública, la intervención no implica la sustitución de las autoridades hospitalarias, sino una evaluación técnica en terreno orientada a identificar brechas, establecer responsabilidades y ordenar medidas correctivas con plazos definidos.

Cinco equipos especializados evalúan el funcionamiento de la vigilancia epidemiológica y el control de infecciones; la calidad del agua, el saneamiento y el manejo de desechos; el cumplimiento de los protocolos materno-infantiles; la disponibilidad de medicamentos e insumos; y la calidad de la atención, la seguridad del paciente y las condiciones de infraestructura.

Centros intervenidos

"Estamos actuando con rigor, transparencia y sentido de urgencia. Cada muerte materna o infantil debe ser investigada, y cada hallazgo debe convertirse en una acción concreta que permita prevenir nuevos casos y garantizar una atención segura y de calidad", afirmó Atallah en la información oficial.

Los centros intervenidos son: El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional

El Hospital Universitario Maternidad San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este

El Hospital Presidente Estrella Ureña, en Santiago

El Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey

El Hospital Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana

El Hospital Universitario Marcelino Vélez Santana, en Santo Domingo Oeste

El Hospital Municipal de Verón, en La Altagracia

El Hospital Ángel Contreras, en Monte Plata

Proceso y seguimiento

El ministro explicó que el operativo forma parte de las labores permanentes de vigilancia, supervisión y rectoría del Ministerio de Salud Pública, que se intensifican cuando los indicadores epidemiológicos o los reportes hospitalarios exigen una respuesta inmediata.

"Esta intervención no comienza ni termina con una visita. Habrá informes individuales por hospital, un diagnóstico nacional, recomendaciones obligatorias, responsables, plazos de cumplimiento y visitas posteriores para verificar que las correcciones hayan sido ejecutadas", puntualizó.

El levantamiento tendrá una duración máxima de 15 días. Posteriormente, el Ministerio consolidará los hallazgos y establecerá un plan de acción correctiva para cada establecimiento.

El proceso será supervisado directamente por el ministro y los seis viceministerios, y sus resultados serán presentados ante el Gabinete de Salud, coordinado por la Vicepresidencia de la República.