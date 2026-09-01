Hospital Ney Arias Lora paga incentivo por antigüedad a 339 médicos y enfermeras

El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora hizo efectivo este martes el pago del incentivo por antigüedad a 339 profesionales de la salud que tienen más de 15 años de servicio en el centro.

El beneficio fue recibido por 60 médicos y 279 enfermeras, como parte del compromiso asumido por las autoridades para reconocer la trayectoria de los profesionales con mayor tiempo de servicio en el hospital.

El director del centro, Víctor Rosario, informó que el depósito se realizó luego de las gestiones coordinadas entre la dirección del hospital y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

"Hoy estamos confirmando que ya se hizo efectivo el depósito del incentivo por antigüedad para nuestros médicos con más de 15 años de servicio en este hospital", expresó Rosario.

El director del Ney Arias Lora señaló que el pago responde a un compromiso asumido por el presidente Luis Abinader y coordinado con el director del SNS, Julio Landrón.

Compromiso del Gobierno

El desembolso se produce días después de que Landrón confirmara que se cumpliría con el compromiso de otorgar el incentivo a los profesionales de la salud con mayor antigüedad en el centro.

El incentivo forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Colegio Médico Dominicano (CMD), que contempla un reconocimiento económico para los médicos con más de 15 años de servicio.

Las autoridades del hospital indicaron que la entrega constituye un reconocimiento a los años de trabajo de los profesionales que han contribuido al funcionamiento y fortalecimiento de los servicios que ofrece el Ney Arias Lora a la población.