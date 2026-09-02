Autoridades de salud refuerzan medidas contra dengue en Dajabón

Jornada contra el dengue en Dajabón. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO. )

Ante el aumento de las lluvias y las altas temperaturas, la Dirección Provincial de Salud (DPS) intensificó las acciones preventivas contra el dengue con una jornada de movilización social en el sector La Curva y comunidades circundantes.

Desde tempranas horas, brigadas recorrieron las viviendas casa por casa, distribuyendo abate y orientando a las familias sobre una tarea fundamental para prevenir la enfermedad: eliminar cualquier recipiente capaz de acumular agua y convertirse en criadero del mosquito transmisor del dengue.

La directora provincial de Salud, doctora Zaberkis Rodríguez, explicó que la prevención requiere la participación directa de cada familia, especialmente durante los períodos de lluvia, cuando aumenta la presencia de agua estancada en patios, solares, neumáticos, envases y otros objetos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-02-at-13946-pm-1-fe1a4df6.jpeg La jornada reunió a representantes de la Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, Medio Ambiente, INABIE, SNS, UNAP, COE, juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

"Eliminar, limpiar y tapar" es el mensaje que las autoridades buscan llevar a cada hogar como parte de la campaña "Ganémosle al dengue", desarrollada bajo las directrices del ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah.

Rodríguez informó que, además de la colocación de abate, la orientación y la eliminación de criaderos, se realizarán fumigaciones en los sectores donde las condiciones lo requieran.

Comunidad e instituciones se unen

La jornada reunió a representantes de la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), las unidades de atención primaria (UNAP), el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil.

La integración busca que la lucha contra el dengue no quede únicamente en manos de las autoridades sanitarias, sino que llegue a los barrios y hogares mediante charlas, orientación, descacharrización y eliminación permanente de criaderos.

Representantes comunitarios valoraron el operativo y expresaron su disposición de continuar trabajando junto a Salud Pública para reducir los riesgos de dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Dajabón sin casos confirmados

Rodríguez informó que los reportes de personas con cuadros febriles en la provincia se mantienen en niveles mínimos y que, hasta el momento, Dajabón no registra casos de dengue confirmados por laboratorio.

Sin embargo, la DPS aseguró que mantendrá las acciones preventivas.

Las autoridades insistieron en que mantener esas cifras dependerá, en gran medida, de la prevención en cada vivienda, mediante la limpieza de los patios, el adecuado almacenamiento del agua y la eliminación de cualquier objeto donde el mosquito pueda reproducirse.

En medio de una temporada marcada por las lluvias y las altas temperaturas, las autoridades exhortaron a la población a mantener las medidas de prevención para evitar la aparición de casos.