Farmacias del Pueblo comienzan a aceptar pagos con tarjetas

Varias personas compran medicamentos en una sucursal de la Farmacia del Pueblo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Las Farmacias del Pueblo comenzaron a aceptar pagos con tarjetas de crédito y débito como parte de un plan piloto que se inició en la sucursal de Ciudad de la Salud, una medida que busca facilitar la compra de medicamentos esenciales a los usuarios.

Según informó el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) en un comunicado, la iniciativa será ampliada inicialmente a 20 Farmacias del Pueblo ubicadas en puntos estratégicos del país. Posteriormente, se incorporarán otras 30 sucursales, antes de extender el sistema de pagos electrónicos al resto de la red a nivel nacional.

Con la incorporación de las tarjetas, los usuarios tendrán una alternativa adicional al pago en efectivo al momento de adquirir medicamentos y otros productos disponibles en las Farmacias del Pueblo.

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El cambio forma parte de un proceso de digitalización que también permitirá a Promese/Cal) unificar los registros de ventas de sus establecimientos.

De acuerdo con Hamlet Almanzar, director de Tecnología de Promese/Cal), la conexión de los registros de las farmacias permitirá disponer de información de las ventas en tiempo real y utilizar esos datos para mejorar la gestión de inventarios y la distribución de medicamentos.

La institución indicó que el nuevo sistema busca hacer más ágil el proceso de compra para los usuarios y, al mismo tiempo, facilitar la administración de los productos disponibles en la red de Farmacias del Pueblo.