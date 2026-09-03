El ministro de Salud juramenta 43 comités para prevenir infecciones asociadas a la atención médica

El ministro Víctor Atallah fue el encargado de juramentar a los 43 comités contra infecciones. ( CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Garantía de la Calidad y con el acompañamiento del Servicio Nacional de Salud (SNS), juramentó a los integrantes de 43 Comités para la Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), correspondientes a establecimientos públicos y privados del Distrito Nacional y varias provincias del país.

La iniciativa busca fortalecer la calidad de los servicios sanitarios y garantizar una atención más segura para pacientes, familiares y personal de salud.

Durante el acto, los integrantes de los comités recibieron sus certificados de acreditación, luego de cumplir con los requisitos técnicos y estándares establecidos para su conformación, y asumieron el compromiso de impulsar el cumplimiento de las disposiciones nacionales para la prevención y control de las IAAS.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que el fortalecimiento de estos comités constituye un compromiso con la seguridad del paciente y la mejora continua de la atención médica.

Señaló que la aplicación rigurosa de los protocolos y la vigilancia permanente contribuirán a reducir la mortalidad y morbilidad asociadas a infecciones adquiridas durante la atención sanitaria.

"Hoy no solo juramentamos comités; fortalecemos una cultura institucional basada en la prevención, la vigilancia, la responsabilidad compartida y la mejora continua. Cada comité se constituye en una estructura de liderazgo con la misión de proteger vidas, prevenir riesgos y promover entornos asistenciales seguros", afirmó a través de una nota de prensa.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, reafirmó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la red hospitalaria mediante la aplicación de las guías nacionales e internacionales para el control de infecciones.

Explicó que los comités recibirán seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de los protocolos y promover una cultura permanente de seguridad del paciente. Asimismo, destacó que la prevención de las infecciones es una responsabilidad compartida entre el personal de salud, los pacientes y sus familiares.

Durante la actividad, el viceministro José Antonio Matos resaltó la importancia de que las instituciones trabajen de manera articulada como un solo sistema de salud y reconoció el compromiso de los profesionales que integran los comités.

En tanto, la coordinadora nacional del Programa Nacional para el Control de las IAAS, doctora Lucina Llaugel, presentó los resultados de la evaluación del impacto de estos comités en los centros de salud, destacando avances en la conformación de equipos multidisciplinarios y la capacitación del personal.

Hospitales y centros sanitarios

Entre los establecimientos cuyos comités fueron juramentados figuran:

El Centro Médico Luperón

Centro de Especialidades Médicas del Pacífico

Unidad de Quemados Pearl F. Ort

Clínica Dr. Ureña Arias

Clínica Cruz Jiminián

Centro Médico Alcántara y González

Cecanot

También hospitales y centros médicos de distintas provincias, entre ellos los hospitales Engombe, Jacinto Ignacio Mañón, Gregorio Luperón, Taiwán 19 de Marzo, Provincial San José y General y Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, además de centros públicos y privados de Monte Plata, Samaná, Valverde, La Vega, Santiago, Nagua, Baní y Espaillat, entre otros.

En la actividad también estuvieron presentes el director del Programa Nacional de Control de las Infecciones del Ministerio de Salud, Francisco Torres; la directora de Planificación, Rosanna Arias, entre otras autoridades.