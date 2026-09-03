Salud Pública reporta 40 muertes infantiles en su último boletín epidemiológico

Imagen ilustrativa de los pies de un bebé. ( VECTEEZY )

El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves, en su boletín epidemiológico, 40 muertes infantiles correspondientes a la semana del 16 al 26 de agosto (SE 33).

De ese total, 33 defunciones corresponden a la etapa neonatal y fueron notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

En la semana 32 se reportaron 31 muertes infantiles.

Asimismo, el organismo informó que entre las semanas epidemiológicas 1 y 33 de este año se han registrado 1,180 defunciones infantiles, lo que representa una reducción del 5 % frente a las 1,248 notificadas durante el mismo período de 2025.

De acuerdo con el boletín, esta disminución refleja una tendencia favorable del indicador y podría estar asociada con el fortalecimiento de las intervenciones dirigidas a la salud materno-infantil, así como con mejoras en el acceso y la calidad de los servicios de atención.

Muertes maternas

En cuanto a la mortalidad materna, el Ministerio de Salud Pública informó que durante la SE 33 se registraron dos defunciones, ambas correspondientes a mujeres de nacionalidad dominicana.

Con estos casos, el acumulado del año asciende a 87 muertes maternas, cifra que representa una reducción del 25 % respecto de las 116 registradas en igual período de 2025.

Dengue

Respecto al dengue, durante la SE 33 se notificaron nueve casos confirmados, con lo que la tasa de incidencia acumulada en lo que va de año se sitúa en 3.96 casos por cada 100,000 habitantes.

El informe señala que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad se mantiene dentro de la denominada "zona de éxito" del corredor endémico nacional.

Malaria

En relación con la malaria, durante la semana epidemiológica 33 no se registraron muertes. El Ministerio destacó, además, que la incidencia acumulada de esta enfermedad descendió de 10.44 casos por cada 100,000 habitantes en 2025 a 1.90 casos en 2026.

Según el boletín, este comportamiento evidencia que la transmisión se mantiene controlada y focalizada en niveles históricamente bajos.

Virus respiratorios

Entre los virus respiratorios identificados en el territorio nacional figura la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que se mantiene como el principal evento circulante, seguida de la Influenza A no subtipificada.

El comportamiento de ambos eventos permanece dentro de la denominada "zona de éxito".

Además, durante la SE 33 no se identificaron casos de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).