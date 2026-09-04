Hospital Darío Contreras insta a denunciar cualquier intento de cobro indebido dentro del centro

El Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras lanzó este viernes una campaña de concienciación destinada a fortalecer el conocimiento de pacientes, familiares y usuarios sobre sus derechos, promoviendo una atención médica oportuna, transparente y humanizada.

El director general del centro, Andy de León Valenzuela, afirmó que la institución será firme e implacable en su misión de garantizar un trato digno a todas las personas que acuden en busca de atención.

Recordó que ningún usuario debe ser condicionado a entregar dinero, regalos o cualquier otro beneficio particular para recibir, agilizar o acceder a los servicios ofrecidos por el hospital.

La campaña cuenta con la participación del personal médico y de los demás colaboradores del centro, quienes difundirán mensajes educativos a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

La iniciativa procura que los usuarios conozcan su derecho a recibir atención sin cobros directos o indebidos, así como información clara sobre los servicios, procedimientos y trámites administrativos.

Los pagos se realizan en la caja

La Dirección General enfatizó que, en los casos excepcionales en los que corresponda realizar algún pago institucional, como determinados servicios prestados a pacientes extranjeros u otras situaciones debidamente autorizadas, el trámite deberá efectuarse exclusivamente en la caja general del hospital, previa validación del Departamento de Facturación.

"Por consiguiente, ningún empleado, profesional de la salud, departamento o persona particular está autorizado para recibir dinero directamente de los usuarios. Ante cualquier pago debidamente establecido, el paciente o su familiar deberá exigir el comprobante oficial correspondiente", indica la institución mediante una nota de prensa.

Asimismo, recordó que los servicios asistenciales ofrecidos por los hospitales de la red pública son gratuitos para la población dominicana, conforme a las disposiciones vigentes. Para acceder a ellos, el usuario deberá presentar su documento de identidad y, cuando corresponda, la información de su seguro médico.

Si el paciente no cuenta con seguro público o privado, el hospital gestionará su afiliación o cobertura a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Cuando una persona llegue indocumentada o en condición de emergencia, recibirá las atenciones necesarias sin que la ausencia de documentos constituya un impedimento.

En los casos que requieran una exoneración, la solicitud será tramitada exclusivamente por la División de Planes Sociales, única dependencia facultada para gestionar este procedimiento conforme a las normas institucionales.

Las denuncias serán confidenciales e investigadas

El hospital exhortó a pacientes y familiares a informar cualquier intento de cobro irregular.

Las denuncias serán recibidas de manera confidencial, investigadas con responsabilidad y sometidas a los procedimientos administrativos, disciplinarios y legales correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-92821-am-1-0b067ac8.jpeg El doctor Andy de León. (CEDIDA POR EL HOSPITAL DARÍO CONTRERAS)

El doctor De León reiteró que el compromiso de la institución es garantizar que cada paciente sea atendido con respeto, dignidad, equidad y sensibilidad, especialmente por la condición de dolor y vulnerabilidad en la que muchas personas llegan a un centro traumatológico.

"La necesidad, el dolor o la vulnerabilidad de una persona nunca pueden ser utilizados para obtener beneficios particulares. Seremos firmes frente a cualquier conducta que vulnere los derechos de nuestros pacientes", afirmó.

Esta disposición se fundamenta en el derecho a la protección de la salud consagrado en la Constitución de la República Dominicana; en la Ley General de Salud núm. 42-01; en la Ley núm. 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud; en la Ley núm. 41-08 de Función Pública, y en las demás disposiciones administrativas, éticas y penales aplicables.

La Dirección General instruyó a los responsables de todas las áreas del Darío Contreras a divulgar estas disposiciones entre sus colaboradores y a colocarlas en lugares visibles, como parte de la política institucional de transparencia, prevención de irregularidades y protección de los usuarios.

Con esta campaña, el hospital procura que los pacientes y sus familiares conozcan los servicios disponibles, sus derechos, la manera de ejercerlos y los canales institucionales a los que pueden acudir ante cualquier situación irregular.

La iniciativa forma parte de las acciones promovidas por el Servicio Nacional de Salud para consolidar una cultura institucional basada en la calidad, la equidad, la transparencia y el respeto hacia todas las personas que acuden a los centros públicos en busca de atención médica.