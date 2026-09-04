Padres se quejan por aumentos en terapias y Rehabilitación responde

Madres de niños que reciben terapias en la Asociación Dominicana de Rehabilitación denunciaron aumentos de hasta un 300 % en el costo de algunos servicios, situación que, aseguran, dificulta que familias de escasos recursos puedan mantener los tratamientos que sus hijos necesitan.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación respondió que la actualización de su tarifario es parcial y se concentra principalmente en determinados servicios que no cuentan con cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), así como en consultas y atenciones privadas. La institución asegura que más del 90 % de sus pacientes continuará recibiendo sus atenciones sin variaciones derivadas de la actualización.

Las madres explicaron que algunos de los incrementos son considerablemente superiores a los precios que pagaban anteriormente. Como ejemplo, señalaron que la terapia del habla pasó de RD$300 a RD$750 por una sesión de 30 minutos, lo que representa un aumento del 150 %.

También denunciaron que la terapia ocupacional, que tenía un costo de RD$300, ahora cuesta RD$1,200 por sesión, equivalente a un incremento del 300 %. Aseguran que otras terapias también fueron aumentadas, aunque no especificaron en todos los casos los precios anteriores y actuales.

Las familias explicaron que sus hijos requieren entre una y tres sesiones de terapia por semana, por lo que el impacto económico se acumula rápidamente. Para una terapia de RD$1,200, por ejemplo, dos sesiones semanales representarían RD$2,400 a la semana y RD$9,600 en un mes, sin contar otros tratamientos que pueda necesitar el paciente.

Las madres cuestionan si los nuevos precios cuentan con el aval de las autoridades competentes y plantean que los incrementos hacen prácticamente imposible continuar pagando los servicios para quienes no disponen de recursos suficientes.

Otra de sus preocupaciones es que sus hijos puedan perder el acceso a las terapias si dejan de pagar las nuevas tarifas. Algunas manifestaron temor de acudir a los medios de comunicación para denunciar la situación porque no quieren que sus hijos sean sacados de los programas de tratamiento.

Exoneraciones para pacientes vulnerables

La institución aseguró que la actualización no representa un cambio generalizado para sus pacientes y que el grupo al que se aplican principalmente las nuevas tarifas representa aproximadamente el 10 % de sus usuarios.

Rehabilitación indicó que el 55.8 % de las personas que atiende recibe sus servicios mediante la cobertura de SeNaSa Subsidiado, por lo que este segmento continuará recibiendo sus tratamientos sin cambios relacionados con la actualización, en todos los servicios que cuentan con cobertura.

Sobre los pacientes que sí puedan verse afectados por las nuevas tarifas, la institución sostuvo que mantiene sus mecanismos de evaluación socioeconómica y exoneración.

Informó que durante el primer semestre de 2026 aprobó exoneraciones de pago a 24,491 pacientes, por un monto de RD$15,224,974. En 2025, agregó, fueron aprobadas 59,058 exoneraciones por un total de RD$46,195,973.

La Gerencia de Trabajo Social continuará evaluando individualmente los casos en los que la situación económica pueda afectar la continuidad de una atención, con el propósito de determinar las exoneraciones correspondientes.

Los pacientes que tengan dudas sobre las tarifas, la cobertura de sus servicios o las alternativas de apoyo pueden acudir a los departamentos de Atención al Usuario de cualquiera de los 35 centros de la institución para recibir orientación y, cuando corresponda, ser canalizados hacia Trabajo Social.

Nueve años sin cambios

Rehabilitación explicó que su tarifario se había mantenido prácticamente sin modificaciones sustanciales desde 2017 y que la actualización fue resultado de un proceso técnico desarrollado durante los últimos dos años por las áreas Administrativa, Financiera y de Planificación, con participación de las áreas responsables de los servicios clínicos.

Según la institución, la revisión tomó en consideración la evolución de los costos asociados a la prestación de los servicios, las necesidades operativas de la red y referencias de servicios comparables.

La Asociación Dominicana de Rehabilitación cuenta actualmente con 35 centros en el país y señaló que la actualización busca contribuir a preservar la capacidad de atención de esa red, que requiere profesionales especializados, equipamiento, tecnología, materiales clínicos e infraestructura.

La institución afirmó que el objetivo es mantener la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad, al tiempo que procura proteger el acceso de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.