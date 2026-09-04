Ramón Tallaj visita la Ciudad Sanitaria y recibe reconocimientos por su labor en favor de la salud

De izquierda a derecha: los doctores José Joaquín Puello y Ramón Tallaj. ( FOTO CEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CIUDAD SANITARIA )

El doctor Ramón Tallaj, presidente de la Junta Directiva de SOMOS Community Care en Estados Unidos, visitó la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, donde recibió varios reconocimientos por su trayectoria y labor en favor de la salud y el bienestar de las comunidades inmigrantes.

La visita fue coordinada por el doctor José Joaquín Puello, presidente del Patronato de la Ciudad Sanitaria, y la empresa Seaboard Energía Limpia. Tallaj estuvo acompañado por una delegación de SOMOS, integrada, entre otros, por la doctora Inés Hernández de Tallaj, Mario Maredes, CEO de SOMOS; Stephanie Duluc, jefa de Gabinete; Alex Damirón, jefe de Gabinete de SOMOS Innovation, y el doctor Paul Tallaj, director médico de esa organización.

Durante el encuentro, Tallaj y la delegación sostuvieron una reunión con Puello, el subdirector Henry Pérez, ejecutivos de Seaboard y directores de los hospitales que integran la Ciudad Sanitaria. Posteriormente, realizaron un recorrido por las áreas de emergencias, unidad de quemados, quirófanos, residencia médica y salas de internamiento.

De acuerdo con una nota de prensa, Puello explicó el funcionamiento de las distintas unidades y la capacidad de atención de la Ciudad Sanitaria, especialmente para pacientes de escasos recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/86c2a8b2-a2dd-4e74-8ee1-a61faf249e67-157d786f.jpg Los doctores José Joaquín Puello y Ramón Tallaj. (CEDIDA POR LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/1b1760e8-850e-476b-942d-268dc330a3be-1b11286c.jpg El doctor José Joaquín Puello y Ramón Tallaj durante el recorrido por la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. (CEDIDA POR LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR) ‹ >

SOMOS ampliará programas sociales en RD

Tallaj destacó la labor de SOMOS Community Care durante la pandemia de COVID-19, cuando la organización participó en jornadas de detección, vacunación y distribución de alimentos en Nueva York y otros estados de Estados Unidos.

Asimismo, anunció que trabaja en la implementación en República Dominicana de programas relacionados con los determinantes sociales de la salud, que abarcan áreas como vivienda, alimentación, energía, educación, empleo y transporte.

Explicó que el proyecto comenzará en la comunidad de Nuevo Domingo Savio, mediante la capacitación de promotores de salud, hospitales y médicos residentes de la zona, con el objetivo de ampliar la atención y el acompañamiento a sus habitantes.

Tallaj también informó que abordará esta nueva alianza estratégica internacional durante una próxima reunión con el presidente de la República.

Reconocimientos

Durante la actividad, Tallaj recibió reconocimientos de organizaciones de la comunidad Nuevo Domingo Savio, entregados por su presidente, Gilberto de la Cruz, junto a representantes de clubes deportivos, quienes destacaron sus aportes en favor de la juventud.

También recibió obsequios corporativos y piezas artesanales, mientras que José Joaquín Puello y Luisín Mejía le entregaron una placa de cristal en reconocimiento a su trayectoria altruista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/1afdd0a6-d27a-426b-a672-0d6a17e2a0aa-c0e376e3.jpg Durante la entrega de reconocimiento al doctor Ramón Tallja. (CEDIDA POR LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR)

En el acto participaron autoridades, empresarios, representantes de la academia, dirigentes deportivos y atletas dominicanos, entre ellos el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, y medallistas olímpicos y destacados jugadores de baloncesto.

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