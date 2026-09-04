Salud Pública brinda atención médica gratuita en Mao con su programa "Más Salud y Bienestar"

El ministro Víctor Atallah mientras auscultaba a un paciente en la jornada "Más Salud y Bienestar" en Mao.

Los residentes de Mao, en la provincia Valverde, tuvieron acceso gratuito a consultas médicas, estudios diagnósticos, medicamentos, vacunas y otros servicios durante la jornada "Más Salud y Bienestar", desarrollada por el Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, busca acercar los servicios sanitarios a las comunidades, pero también identificar enfermedades y factores de riesgo que pueden permanecer sin diagnóstico y garantizar el seguimiento de los pacientes dentro del sistema de salud.

Durante la jornada, realizada en el Liceo Juan de Jesús Reyes, Atallah explicó que el seguimiento a las personas atendidas es uno de los elementos que diferencia este programa de otros operativos médicos.

"Más Salud no es una jornada de un día. Porque si fuera así, se quedaría en un operativo más. Más Salud es buscar a las personas y cuando ellos lleguen aquí, abrirle un expediente de seguimiento para que esas personas que vienen aquí hoy sean seguidos y sean acompañados por el Estado y por todo el sistema de salud para recibir salud, para recibir medicamentos gratuitos", expresó.

El ministro informó que las jornadas realizadas en diferentes zonas del país han permitido acercar servicios de salud a más de 55,000 personas.

A través de una nota de prensa, Atallah sostuvo que el programa procura que la población tenga mayor cercanía con el sistema sanitario y pueda acceder a los servicios de manera oportuna.

"Más salud busca hacerles ver a las personas que hay un gobierno sensible, que hay un gobierno humano, que hay un gobierno cercano", comentó.

Consultas, medicamentos y estudios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/pacientes-d1fce1e9.jpeg Pacientes en el área de consulta. (CEDIDA POR SALUD PÚBLICA)

En Mao, los asistentes tienen acceso a consultas de medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, odontología y otras especialidades.

La jornada también incluye vacunación, entrega de medicamentos, control de presión arterial y glicemia, electrocardiogramas, sonografías y pruebas de laboratorio.

Además, se realizan evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, orientación nutricional y actividades educativas dirigidas a la prevención de enfermedades.

El programa contempla también atenciones para embarazadas, adultos mayores y personas que viven con enfermedades crónicas.



El director provincial de Salud de Valverde, Jonathan Madera , destacó que la iniciativa representa una oport unidad para que los residentes tengan contacto directo con los servicios sanitarios y puedan detectar a tiempo posibles problemas de salud.

"Durante estos dos días estaremos ofreciendo consultas médicas, evaluaciones, estudios, diagnósticos, vacunación, medicamentos y orientación general. Pero sobre todo estaremos ofreciendo algo fundamental, una atención cercana, humana y oportuna, porque entendemos que la salud no debe esperar que aparezca la enfermedad", indicó.

La gobernadora civil y provincial de Valverde, Marta de Jesús Collado, afirmó que la jornada busca garantizar que los servicios lleguen a las comunidades.

"Estos dos días de Más Salud en la provincia Valverde es para que nadie se quede atrás, para trabajarle a la gente y llegar a cada rincón de la sociedad y de la comunidad", dijo.

Mientras que el senador de la provincia, Odalis Rodríguez, destacó la importancia de la prevención y la detección temprana de enfermedades.

"La medicina más barata siempre se ha dicho que es la medicina preventiva. Cuando usted previene, es mil veces mejor que tratar una enfermedad. Sale más económico", expresó.

En la actividad participaron autoridades nacionales y provinciales, entre ellas el representante interino de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Bernardino Vitoy, así como funcionarios del Ministerio de Salud Pública.