El Código Penal no prohíbe WhatsApp, pero cambia la relación entre médicos y pacientes

El nuevo Código Penal aumenta las sanciones para situaciones médicas que antes resultaban cotidianas. ( MAGNIFIC )

El nuevo Código Penal, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto, no prohíbe que los médicos se comuniquen con sus pacientes a través de WhatsApp, teléfono u otras plataformas digitales donde habitualmente se compartían resultados de estudios, solicitudes de indicaciones médicas, pruebas de laboratorio y licencias por enfermedad.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones por negligencia en la Ley 74-25 ha llevado a algunos profesionales a adoptar mayores precauciones y a limitar las orientaciones que ofrecen fuera de una consulta presencial.

Así lo explicó el abogado Juan Medina, quien aseguró que el intercambio de mensajes entre un médico y un paciente no constituye, por sí solo, un delito, pero advirtió que una conversación aislada tampoco sustituye la documentación médica correspondiente.

"El chat no es delito, pero un mensajito suelto no es historia clínica y no te salva de un tribunal. Por eso ahora lo documentan todo", indicó en un material audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.

Medina sostuvo que la preocupación de algunos médicos está relacionada con el aumento de las sanciones establecidas en el nuevo Código Penal para los casos de negligencia.

"Entonces, ¿por qué los doctores se están cuidando tanto? Bueno, sencillo, el Código endureció la negligencia. El Código disparó las penas por negligencia", aseguró.

Al referirse a algunos artículos de la legislación, detalló lo siguiente: "El artículo 112, homicidio culposo de 2 a 3 años preso. Y de 3 a 5, si actúas a sabiendas del riesgo. El artículo 150, castiga las lesiones. Y el 354, los certificados falsos con cárcel para el que lo firma y para el que lo usa".

Para el abogado, los cambios introducidos por la nueva legislación buscan fortalecer las responsabilidades y la documentación en el ejercicio profesional.

"Ahora el médico tiene que cuidarse más", resaltó.

¿Menos consultas por WhatsApp?

Aunque la legislación no prohíbe expresamente que los médicos respondan a sus pacientes mediante aplicaciones de mensajería, el nuevo escenario ha generado inquietud entre profesionales y pacientes ante la posibilidad de que se reduzcan o eliminen las consultas y orientaciones realizadas a través de WhatsApp, teléfono y otras plataformas digitales.

Desde antes de la entrada en vigencia del Código, el neumólogo Emil Manzur tiene establecidos límites claros en la comunicación con sus pacientes mediante un sistema de respuesta automática en WhatsApp.

En el mensaje explica las condiciones bajo las cuales responde las consultas recibidas a través de esa plataforma y los horarios de servicio en los centros médicos donde labora.

"Si me escribió y no le respondí es porque seguro estoy ocupado atendiendo otros casos o, si es hora no laborable, a mi familia", indica el texto automático.

También advierte: "Si mandó nota de voz, no la voy a oír, sin excepciones".

En tanto, un nutricionista consultado expresó que le resulta muy difícil suspender las consultas vía WhatsApp porque los pacientes siempre quieren alguna orientación sobre los alimentos y suelen enviar fotos de sus platos.

"Si es una pregunta sencilla, les respondo por ahí. De lo contrario, los invito a pasar por consulta, por ejemplo, para una dieta completa", dijo.

Medicina defensiva

"El Código Penal viene a cambiar el ejercicio de la medicina en República Dominicana, va a llevar a que los médicos tengan que realizar una medicina defensiva", expresó Máximo Báez, presidente regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD).

"En ninguna parte habla de que se prohíbe el envío de recetas, de resultados, vía WhatsApp", enfatizó en conversación con Diario Libre.

Sin embargo, sostuvo que los cambios introducidos por la nueva normativa obligarán a los médicos a ser más cuidadosos en el ejercicio de su profesión.

"El problema es que el código viene a modificar muchas cosas y el médico tendrá que cuidarse y una de las formas de cuidarse es evitando hacer consulta vía WhatsApp, hacer consulta vía Facebook, hacer consulta vía redes sociales, porque en el futuro eso podría ser usado en su contra", manifestó.

Báez indicó que queda a voluntad del especialista responder o no, dependiendo del vínculo de confianza y cercanía que haya entre el médico y el paciente.

Artículos que el CMD señala como los que generarían "medicina defensiva" Artículo 8 (Responsabilidad penal de las personas)

Artículo 9 (Responsabilidad compartida)

Artículo 12 (Comisión por omisión)

Artículo 354 (Certificación falsa de estado de salud)

Recomiendan consultas presenciales

El doctor Báez apoya que los médicos eviten realizar consultas y atender pacientes de manera online y, en cambio, prioricen las evaluaciones presenciales.

"Apoyamos que los médicos no hagan consulta y no atiendan pacientes vía electrónica. Que vayan a las consultas para que el médico vea al paciente de frente, le haga todas las pruebas necesarias que tiene que realizarle y que sea la atención lo más completa posible. Que se le hagan todas las pruebas de lugar para que eso no trabaje en contra del mismo médico en el futuro", sostuvo.

El médico señaló que incluso situaciones que anteriormente podían resolverse de manera sencilla a través de un mensaje podrían quedar ahora sujetas a la decisión y precaución del profesional.

"Ya quedaría a opción del médico si quiere hacerlo. Claramente tiene que cuidarse", insistió.

Pacientes preocupados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/2148944839-6cb59ebe.jpg Algunos médicos ya no quieren recibir resultados médicos por el teléfono. (MAGNIFIC)

La posibilidad de que los médicos limiten la comunicación con sus pacientes a través de WhatsApp también ha comenzado a generar preocupación entre personas que utilizan este medio para realizar preguntas que, según entienden, no ameritan una consulta presencial ni el pago de una cita.

Una paciente, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, explicó que varios médicos, incluyendo un cardiólogo y un geriatra, le han respondido que ya no pueden atender consultas mediante WhatsApp debido a los cambios introducidos por el nuevo Código Penal.

"Varios doctores me han respondido por WhatsApp que ya no se puede por el tema del Código Penal", relató.

La mujer, quien acompaña a todas sus citas a un pariente adulto mayor, manifestó su preocupación por la posibilidad de tener que acudir presencialmente a una consulta para realizar preguntas o aclarar situaciones que considera menores.

"En mi caso, que yo tengo una persona adulta mayor, ya yo no le puedo hacer preguntas a la geriatra por cosas que no ameritan ir a una consulta. Me ha dicho que no WhatsApp el ortopeda, me ha dicho que no el maxilofacial", comentó.

Su principal preocupación, explicó, no está relacionada necesariamente con una emergencia, sino con las preguntas que surgen durante el seguimiento de un tratamiento y que ahora obligan al paciente a programar una consulta presencial.

"Más que una emergencia, son preguntas que tú tendrías que sacar tiempo para ir a consulta a hacerla. Entonces es una inversión de tiempo y dinero para cosas que realmente no lo ameritan", sostuvo.

"Para la gente que tiene niños, que se le puede poner mal un niño o una mujer embarazada, ya eso es súper complejo" “

En el caso de Yanny, aprovechó sus vacaciones para someterse a un chequeo ginecológico. Los resultados de las pruebas indicadas llegaron cuando ya se había reintegrado a su trabajo, por lo que le escribió a su ginecóloga para enviarle los análisis vía WhatsApp.

"Me invitó a que pasara por consulta y le expliqué que tendría que pedir un permiso solo para que me viera los análisis que ella misma me ordenó, tan fácil que era responderme por ahí mismo y yo no tener que pagar esa consulta", comentó la joven residente en Villa Faro, Santo Domingo Este.