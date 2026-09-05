Autocuidado responsable: conocer su cuerpo para saber cuándo buscar atención médica

Analgésicos, antiinflamatorios y antigripales son los medicamentos de venta libre más comunes. ( MAGNIFIC )

Ante un dolor de cabeza, una gripe o una molestia estomacal, muchas personas recurren a la mala práctica de tomar medicamentos que tienen en casa o aceptan la recomendación de un familiar o vecino sin haber consultado a un médico.

Conocer el propio cuerpo y tener información sobre los productos que se consumen puede marcar la diferencia entre un autocuidado responsable y la autoprescripción.

El autocuidado responsable implica tomar decisiones informadas sobre la salud y no se limita al uso de medicamentos. También abarca la alimentación, el ejercicio, la higiene, la salud bucal y otras prácticas que pueden contribuir a prevenir enfermedades.

"El autocuidado responsable no tiene que ver solamente con medicamentos, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver hasta con el medio ambiente, protegerse del sol, cómo debe alimentarse adecuadamente para que evitemos cargar los sistemas de salud por las enfermedades comunes", explicó Juan Miguel Madera, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf).

Para Madera, uno de los principales retos es que la población pueda identificar cuándo una molestia puede ser manejada mediante el autocuidado y cuándo es necesario acudir a un profesional de la salud.

"Por eso se está hablando a nivel regional y a nivel mundial sobre la alfabetización en salud. ¿Qué tú debes conocer de los productos? ¿Qué tú debes entender de los productos? y ¿cuándo debes visitar a un profesional de la salud?", señaló.

Evitar la automedicación

Una de las prácticas que busca combatir la educación sobre autocuidado es la recomendación de medicamentos entre familiares, amigos o vecinos, ya que un producto haya funcionado para una persona no significa que necesariamente sea adecuado para otra.

"Autoprescribirse, ese es uno de los graves errores. Nosotros creemos que porque le funcionó a alguien nos puede funcionar a nosotros", señaló Madera.

El representante de Arapf explicó que la información puede ayudar a las personas a tomar decisiones más adecuadas, especialmente ante molestias comunes.

Puso como ejemplo el conocimiento que una persona puede tener sobre su propio cuerpo y la capacidad de reconocer cuándo un dolor supera el nivel que puede manejar habitualmente.

"El conocimiento que tiene la mujer de su cuerpo le permite tomar decisiones informadas de qué medicamentos de venta libre tomar y cuándo debe procurar asistir al profesional de la salud", dijo al citar como ejemplo el período menstrual.

El mismo criterio puede aplicarse, según explicó, a molestias como un dolor de cabeza o de muelas.

"Cuando ya es un dolor de cabeza que pasa el umbral de control, debes asistir al médico", sostuvo.

La guía de Arapf

Con el objetivo de promover esta educación, Arapf presentó una guía básica sobre autocuidado responsable y medicamentos de venta libre, dirigida a la población general.

La publicación es la tercera guía de salud comunitaria elaborada por la organización. Las anteriores estuvieron enfocadas en las buenas prácticas para el cuidado del paciente y en las vacunas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/2782026-entrevista-a-juan-miguel-madera-de-arapf-guia-fotos-estarlin-rosa-6920e630.jpg Juan Miguel Madera presenta la Guía de Autocuidado de Arapf. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Para Madera, el fin de la guía es que la educación sobre salud permita a las personas asumir un papel más activo en el cuidado de su bienestar, sin sustituir la atención de los profesionales cuando esta sea necesaria.

"Esta tercera guía básica de autocuidado responsable, medicamentos de venta libre, la razón fundamental es para que el individuo, el ser humano pueda tomar decisiones informadas, decisiones sobre su salud", afirmó.

El documento aborda diferentes áreas relacionadas con el autocuidado, como la salud de la piel y bucal, la alimentación, los suplementos, productos oftálmicos, antisépticos, antimicóticos y otros productos de uso común.





También incluye orientaciones sobre los medicamentos de venta libre, cómo verificar un producto, utilizarlo y respetar la dosificación.

Madera recordó que abandonar un tratamiento antes del tiempo indicado también puede formar parte de un uso inadecuado de los medicamentos.

"Hay recomendaciones como cómo verificar el producto, cómo utilizar el producto, cómo respetar la dosificación, porque muchas veces nosotros nos indica el médico que podemos llevar un tratamiento de siete días, pero el tercer día cuando estamos ya sanos, no terminamos", explicó.

Medicamentos de venta libre

La guía también orienta sobre las diferentes categorías de medicamentos que pueden adquirirse sin receta médica.

Madera explicó que estos productos contienen ingredientes activos que, por sus condiciones de seguridad y conocimiento, no requieren una prescripción de un profesional de la salud.

Entre ellos mencionó analgésicos, antigripales, productos gástricos y antihistamínicos o antialérgicos.

Madera hizo la observación de que la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) es el organismo que regula cuáles medicamentos pueden ser considerados de venta libre en nuestro país.

"Lo que buscamos es informar, educar para que podamos lograr alfabetizar al individuo, al ser humano, en el conocimiento de los medicamentos", sostuvo Madera.

Accesible para la población

La guía está disponible de manera digital en la página web de Arapf. Como parte de su política de inclusión, la organización también elaboró una versión en braille.

"Parte de nuestra labor de inclusión social y de inclusión, cada uno de los documentos que generamos se saca en braille y es elaborado por la Fundación Dominicana de Ciegos", comentó Madera.