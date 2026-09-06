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Congreso Internacional de Emergenciología
Congreso Internacional de Emergenciología

El XIII Congreso Internacional de Emergenciología reúne a más de 800 profesionales en Miches

El encuentro contó con 29 expositores nacionales e internacionales y cinco talleres especializados

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    El XIII Congreso Internacional de Emergenciología reúne a más de 800 profesionales en Miches
    Directiva SODOEM y ALACED, en el acto inaugural (DIARIO LIBRE/ ANADELA DE LA CRUZ)

    La Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) celebró en Miches el XIII Congreso Internacional de Emergenciología, un encuentro que reunió a más de 800 profesionales de distintas áreas de la salud y 29 expositores nacionales e internacionales.

    La actividad se desarrolló los días viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el Hotel Secrets Playa Esmeralda, donde especialistas nacionales e internacionales participaron en conferencias, paneles y espacios de actualización científica sobre la atención de emergencias y pacientes críticos.

    Congreso y talleres

    De acuerdo con una nota de prensa, el programa académico incluyó temas como gestión de servicios de emergencias, calidad y seguridad del paciente, humanización, triaje, sepsis, emergencias cardiovasculares y neurológicas, cuidados críticos, medicina prehospitalaria, respuesta ante desastres y reanimación, entre otros.

    • Como parte del componente práctico, Sodome realizó cinco talleres especializados sobre Código Sepsis, imágenes de emergencia, toxicología y envenenamientos por animales marinos, hemorragia obstétrica y emergencias hipertensivas en el embarazo.
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    Cooperación regional

    El congreso se realizó de manera conjunta con el 1.er Congreso Latinoamericano ALACED, fortaleciendo el intercambio entre sociedades científicas y profesionales dedicados a la medicina de emergencias en la región.

    Durante el acto inaugural participaron el presidente de Sodoem, doctor Eliezer Jiménez; la presidenta de ALACED, doctora Jesica Bravo Gutiérrez, y el vicepresidente de ALACED, doctor Oliver Bernal Flores, quienes resaltaron la importancia de la educación médica continua, la actualización científica y la cooperación regional.

    La jornada también permitió compartir experiencias clínicas, protocolos y estrategias para mejorar la respuesta ante situaciones críticas, con la participación de especialistas en emergenciología, cuidados intensivos, cardiología, neurología, neurocirugía, gestión hospitalaria y medicina prehospitalaria.

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