Jornada de Salud Pública beneficia a 4,551 personas en Mao

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah mientras auscultaba a un paciente en la jornada "Más Salud y Bienestar" en Mao, Valverde. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública realizó este fin de semana en el municipio Mao, provincia Valverde, la jornada "Más Salud y Bienestar", que benefició a 4,551 personas con servicios gratuitos de salud, prevención, diagnóstico, medicamentos, vacunación, orientación y acciones sociales.

De ese total, 1,517 personas recibieron consultas médicas en distintas especialidades, mientras que otros comunitarios accedieron a medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, evaluaciones oftalmológicas y otros servicios.

A través de una nota de prensa, el Ministerio de Salud Pública indicó que durante los dos días de la jornada, realizada en el Liceo Juan de Jesús Reyes, se ofrecieron 594 consultas de Medicina General y Cardiometabólico, 327 de Oftalmología y Optometría, 202 de Odontología, 194 de Pediatría, 122 de Ginecología, 40 de Urología y 38 de Dermatología.

Las áreas con mayor demanda estuvieron medicina general y cardiometabólico, oftalmología, optometría y odontología

Atención con seguimiento

El ministro de Salud, Víctor Atallah, explicó que las personas atendidas durante la jornada serán vinculadas con la red de servicios de salud para garantizar la continuidad de su atención.

Atallah señaló que durante las jornadas se identifican las necesidades de los pacientes, se crean sus expedientes y se les da seguimiento en los centros de primer nivel que les corresponden.

El funcionario indicó que este modelo busca conectar la atención ofrecida durante la jornada con la red de servicios de salud, de modo que los pacientes que requieran controles, tratamientos o nuevas evaluaciones puedan continuar su proceso.

Pruebas y vacunación

Además de las consultas médicas, los comunitarios tuvieron acceso a medicamentos gratuitos, vacunación, toma de presión arterial y glicemia, electrocardiogramas, sonografías, pruebas de laboratorio, evaluaciones oftalmológicas y entrega de lentes.

También recibieron orientación nutricional y participaron en acciones educativas para la prevención de enfermedades. Como parte de los servicios, se facilitó además la carnetización con elSeguro Nacional de Salud (Senasa).

En el área de diagnóstico se realizaron 96 sonografías y 47 electrocardiogramas, mientras que fueron efectuados 128 análisis de laboratorio, incluidos hemogramas, perfiles lipídicos, glicemia basal, urea y tipificación sanguínea. Asimismo, fueron colocadas 41 vacunas y se aplicaron vacunas antirrábicas a 25 perros y gatos.

Un total de 267 pacientes fueron incorporados a la Estrategia Hearts, cuyo objetivo es fortalecer el control de la hipertensión y la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante un enfoque integral y estandarizado.

La jornada también incluyó charlas y actividades educativas sobre cuidado prenatal y lactancia materna dirigidas a embarazadas, así como salud mental, primeros auxilios y cuidados personales para adolescentes.

También se abordaron temas como prevención de accidentes de tránsito y nutrición, incluida la preparación de alimentos saludables. Además, se realizaron dinámicas con adultos mayores, actividades con niños y distribución de meriendas saludables. Además, fueron entregadas 615 recetas, 2,350 raciones alimenticias, 400 mosquiteros, 120 canastillas, electrodomésticos para adultos mayores, además de la carnetización de 95 personas en SeNaSa.