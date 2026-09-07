Andeclip alerta que deudas de ARS APS podrían afectar a más de 85,000 afiliados

La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) alertó este lunes sobre una situación financiera que, según afirmó, podría poner en riesgo la cobertura de más de 85,000 afiliados de la Administradora de Riesgos de Salud APS, debido al aumento de las deudas con los prestadores de servicios de salud.

La denuncia fue formulada por el nuevo Comité Ejecutivo de Andeclip para el período 2026-2029, encabezado por el doctor Carlos Alcántara Montes, durante el acto de presentación de la nueva directiva de la organización.

El gremio aseguró que, de acuerdo con los estados financieros publicados por la propia aseguradora, las cuentas por pagar correspondientes a reclamaciones ya liquidadas a los prestadores aumentaron de 141.2 millones de pesos al cierre de 2025 a 242.8 millones en el reporte interino correspondiente a marzo de 2026.

Rafael Estévez Hernández, secretario del nuevo Comité Ejecutivo, calificó de preocupante el comportamiento de esas cifras y sostuvo que el incremento representa un 72 % en apenas tres meses.

"Según sus propios datos, la deuda ha aumentado de una forma exponencial. En el 2024, la deuda era de 16 millones de pesos. En el 2021, aumentó a 141 millones, lo que es cinco veces más en un solo año. Pero lo que llama aún más la atención es que ellos publicaron el mismo interino a marzo del 2026, o sea, tres meses después. Y en tres meses, la deuda pasó de 141 millones a 242 millones de pesos. Eso es un incremento de la deuda de 72 % en solo tres meses", detalló.

Alcántara Montes cuestionó que, mientras las deudas con los prestadores aumentaban, el efectivo de la ARS APS depositado en bancos, según los datos citados por Andeclip, pasó de 154.4 millones de pesos a 409.3 millones durante el período señalado.

"Resulta insostenible e indignante que ellos publiquen a los cuatro vientos que tienen una altísima liquidez en los bancos, mientras las prestadoras pasan las de Caín para recuperar los pagos por los servicios médicos ya brindados", expresó.

Estévez Hernández agregó que Andeclip había alertado previamente a las autoridades sobre retrasos en los pagos a sus asociados por más de 77 millones de pesos.

"Nosotros estimamos, por la vía formal a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que se nos liquide de forma inmediata la deuda que mantienen con los prestadores", peticionó.

El dirigente señaló que el anterior Comité Ejecutivo, encabezado por Rafael Mena, realizó ese acercamiento a inicios de agosto, pero que, según dijo, la respuesta de la aseguradora fue la publicación de un espacio pagado en el que presentaba su situación financiera como favorable.

"Entonces, la respuesta de esta ARS fue publicar un espacio pagado de ocho páginas, donde ellos quieren demostrar una bonanza económica, pero mientras tanto, la deuda de las clínicas ha aumentado en más de 100 millones de pesos en menos de tres meses", sostuvo.

Andeclip informó que solicitó formalmente a la Sisalril y a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) que investiguen la situación y determinen la validez y el alcance de las informaciones contenidas en los estados financieros de la aseguradora.

Descartan paro por el momento

Aunque advirtió que las clínicas podrían evaluar la suspensión o cancelación de contratos si la situación persiste, Andeclip aclaró que por el momento no ha convocado a un paro de servicios.

"Hoy no estamos haciendo un llamado a paro de servicios. Nuestra responsabilidad como gremio es dar una alerta temprana y proteger a los afiliados, quienes dentro de muy poco pudieran quedarse sin protección médica", manifestó Alcántara Montes.

Estévez Hernández insistió en que la organización todavía no ha tomado esa decisión.

"En este momento no estamos en esa fase. Ahora, si eso no se resuelve de aquí a unos meses, vamos a agotar todas las vías que correspondan. Nos veremos obligados a tener que cancelar o suspender los contratos, los recursos que nos permita la ley, porque no podemos seguir trabajando de gratis", afirmó.

El secretario del gremio señaló que el objetivo de la advertencia es evitar que los problemas financieros terminen afectando a los afiliados.

"Estamos exigiendo tanto a la DIDA como a la Sisalril que haga su deber de fiscalización, que validen estas informaciones y que exijan a esta ARS, que si tiene esa liquidez, liquide de inmediato las deudas que mantienen los prestadores y que regularicen su ciclo de pagos, para que esos 85 mil dominicanos que están afiliados a esa ARS no se vean limitados en su acceso a la salud en el futuro", agregó.

Mena pasa a presidencia ad vitam

Durante el encuentro, Rafael Mena, quien durante los últimos 30 años estuvo al frente de Andeclip, pasó a ocupar la presidencia ad vitam de la organización.

Al hacer un balance de su gestión, Mena destacó la continuidad de la línea de trabajo del gremio y dijo confiar en que la nueva directiva mantendrá la defensa de los intereses del sector privado de salud.

Mena también reiteró el reclamo de Andeclip para que el sector privado tenga representación en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

"Que no estamos representados en el Consejo de la Seguridad Social, que exigimos, y lo he contado recientemente, durante los últimos 5 años, que estemos representados, y que el veto sea eliminado", fue su solicitud.

Al concluir, Mena manifestó su satisfacción por el rumbo de la organización y su disposición a continuar vinculado a las decisiones del gremio.

"Y no tengo duda que mis compañeros van a seguir en la misma situación que hemos estado trabajando durante estos 30 años que hemos tenido trabajando en la ley", comentó.

La nueva directiva de Andeclip también cuestionó las declaraciones del director de la DIDA, Elías Báez, contra las clínicas privadas y reclamó una rectificación pública.

"El mensaje que nosotros entendemos que tiene que llevarse a la opinión pública es que, a pesar de que el señor Báez se presenta como un defensor de los afiliados, hemos visto que esa defensa ocurre de una forma sesgada y parcializada, siempre atacando el sector privado, tanto institucional, dígase centros médicos, como también a nivel del título de cada uno de los médicos individuales. Entonces, nosotros entendemos que esta defensa de los afiliados debe de ir más allá, que debe de ir a un proceso de fiscalización y supervisión de que los recursos de los afiliados estén debidamente garantizados o respaldados", concluyó Estévez.