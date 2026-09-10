Sociedad de Cirugía Vascular llama a abordar con respeto los costos de la atención médica

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE), doctora Elsa Rollán Saint-Amand. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE) llamó a abordar con objetividad y respeto las recientes discusiones sobre el ejercicio médico y los costos que deben asumir los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La entidad afirmó por medio de un comunicado de prensa que, respalda el derecho de los pacientes a recibir una atención ética, transparente y de calidad, así como a denunciar cualquier situación que consideren irregular.

Sin embargo, sostuvo que cada denuncia debe ser investigada de manera individual y mediante los mecanismos establecidos, sin convertir casos particulares en señalamientos generalizados contra la profesión médica.

Denuncias y su investigación

La SDCVE señaló que los problemas relacionados con los costos de la atención sanitaria, especialmente en servicios de alta complejidad, involucran distintos componentes del sistema, entre ellos las coberturas, tarifas, autorizaciones, infraestructura, medicamentos, materiales, dispositivos médicos, tecnología y honorarios profesionales.

"Reducir esta realidad a uno solo de sus componentes impide identificar las verdaderas causas y avanzar hacia soluciones efectivas", indicó la organización.

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La sociedad médica agregó que tanto los pacientes como los profesionales de la salud enfrentan limitaciones de cobertura, diferencias entre las tarifas reconocidas y los costos reales de algunos servicios, además de procesos administrativos y dificultades para acceder oportunamente a tratamientos y tecnologías.

Confianza entre médicos y pacientes

También consideró necesario preservar la confianza entre médicos y pacientes y pidió que las declaraciones de funcionarios y otras personas con posiciones de responsabilidad pública contribuyan a informar y buscar soluciones, en lugar de generar confrontaciones.

La SDCVE afirmó que está a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normas por parte de todos los actores del sistema.

"La sociedad defiende que los derechos de los afiliados y la dignidad del ejercicio médico no son intereses contrapuestos", señaló, al considerar que ambos son necesarios para construir un sistema de salud más justo, sostenible y eficiente.

La organización manifestó su disposición a participar en un diálogo técnico e institucional para revisar las coberturas, tarifas, procesos y responsabilidades dentro del sistema, con el paciente y la calidad de la atención como prioridades.