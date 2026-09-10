Día Mundial para la Prevención del Suicidio: psicóloga llama hablar de salud mental sin estigmas

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ( ARCHIVO / DL )

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la psicóloga clínica y terapeuta Laurie Peña llamó a la sociedad a cambiar la manera en que aborda el sufrimiento emocional y a promover conversaciones sobre salud mental basadas en la empatía, la comprensión y la ausencia de estigmas.

Cada 10 de septiembre se conmemora esta fecha con el propósito de crear conciencia sobre la prevención del suicidio. Para el período 2024-2026, la campaña internacional plantea "Cambiar la narrativa", con un llamado a sustituir el silencio, los prejuicios y el juicio por conversaciones abiertas y espacios de apoyo.

Peña explicó que cuando una persona expresa que está agotada emocionalmente, que no quiere continuar o que no encuentra una salida, no necesariamente necesita respuestas inmediatas, sino un espacio seguro donde pueda hablar sin sentirse juzgada.

"Cuando una persona expresa que no quiere continuar, que se siente agotada emocionalmente o que no encuentra salida, no siempre necesita que le demos respuestas inmediatas. Muchas veces necesita encontrar un espacio seguro donde pueda hablar sin sentirse juzgada", señaló.

La especialista sostuvo que la prevención también puede comenzar con acciones cotidianas como escuchar, preguntar cómo se encuentra una persona, acompañarla y tomar en serio las señales de sufrimiento emocional.

Evitar frases que minimicen el dolor

Peña advirtió que expresiones como "tienes que ser fuerte", "hay personas que están peor" o "eso es solo una etapa" pueden invalidar el sufrimiento de quien atraviesa una crisis.

"Prevenir no significa tener una frase perfecta. Significa estar dispuestos a escuchar, reconocer cuando alguien necesita ayuda y facilitar el acceso a profesionales de salud mental", explicó.

También consideró necesario que familiares, amigos, docentes, compañeros de trabajo y líderes comunitarios aprendan a identificar cambios importantes en el comportamiento, aislamiento, desesperanza, expresiones relacionadas con la muerte u otras señales que puedan reflejar un deterioro del bienestar emocional.

Una responsabilidad colectiva

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado entre las acciones necesarias para la prevención del suicidio la identificación temprana, el acceso a servicios de salud mental y la reducción del estigma, así como una respuesta coordinada entre los servicios de salud, las familias y las comunidades.

La psicóloga recordó que el suicidio es un fenómeno multifactorial en el que pueden intervenir factores psicológicos, sociales, biológicos y ambientales, por lo que su prevención requiere respuestas integrales.

Desde la psicología clínica, Peña sostuvo que pedir ayuda no debe ser visto como una señal de debilidad, sino como una decisión de cuidado.

"Tenemos que aprender a preguntar cómo está realmente una persona y tener la disposición de escuchar la respuesta. Cambiar la narrativa significa dejar de mirar el sufrimiento desde el juicio y comenzar a mirarlo desde la comprensión", afirmó.

En ocasión de esta fecha, la especialista llamó a prestar atención también a aquellas personas que aparentemente están bien, pero que pueden estar atravesando un profundo sufrimiento emocional.

Escuchar sin juzgar, preguntar sin miedo, acompañar sin minimizar y orientar hacia ayuda profesional cuando sea necesario forman parte, según Peña, de una conversación sobre salud mental que puede contribuir a la prevención